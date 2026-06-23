Бритни Спирс мечтает о третьем ребенке: что известно о сыновьях певицы, с которыми она долго не общалась

Детей артистки в основном воспитывал их отец

После недавнего заявления 44-летней позорки Бритни Спирс о том, что она мечтает еще раз стать мамой, внимание фанатов снова приковано к ее отношениям с двумя сыновьями. Артистка призналась, что надеется однажды родить еще одного ребенка, хотя уже имеет двух взрослых наследников, с которыми имела непростые отношения.

В браке с танцовщиком Кевином Федерлайном певица родила двух сыновей — Шона Престона, появившегося на свет в 2005 году, и Джейдена Джеймса, рожденного в 2006-м. После громкого развода и сложного периода в жизни артистки парнями занимался их отец.

В 2023 году Федерлайн вместе с сыновьями переехал на Гавайи. Позже появлялись сообщения, что один из сыновей возвращался в Калифорнию, где проживает его знаменитая мать, а в последнее время братья все чаще проводят время вместе в США.

Сыновья Бритни Спирс Шон и Джейден. Фото: TMZ

В частности, весной 2026 года сыновья Бритни Спирс попали в объективы папарацци. Как сообщало издание TMZ, братья были замечены во время совместной прогулки и похода по магазинам в городе Калабасас в Калифорнии. Это одно из немногих публичных появлений наследников певицы за последнее время.

Бритни Спирс с сыновьями. Фото: instagram.com/britneyspears/

Почему Бритни и ее дети отдалились

Джейден Джеймс еще несколько лет назад откровенно говорил в интервью Daily Mail, что ему непросто видеть обнаженный контент матери. Однако он не отказывался от общения с ней и верил, что их отношения можно восстановить. Парень также говорил, что желает маме полного психологического обновления, а для примирения нужно время и терпение. "Я просто хочу, чтобы она поправилась морально. Когда она поправится, я очень хочу увидеть ее снова", - заявлял Джейден.

Джейден, сын Бритни Спирс. Фото: Erbil Gunasti

Примирение после лет конфликта

За последние два года между Бритни и ее сыновьями началось постепенное сближение. В конце 2024 года она воссоединилась с младшим сыном Джейденом, а уже весной 2026 года показала редкие кадры отдыха с обоими наследниками. По данным западных СМИ, семья пытается оставить прошлые образы позади, а сама певица хочет быть ближе к детям.

Бритни Спирс с сыновьями. Фото: instagram.com/britneyspears

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