Звезда Голливуда Энн Хетевей беременна в третий раз: что известно о муже 43-летней актрисе

Звездные супруги уже имеют двоих детей

Голливудская звезда, обладательница премии "Оскар" и звезда фильмов "Дьявол носит Prada" и "Отверженные" Энн Хетевей поделилась радостной новостью — актриса беременна. 43-летняя знаменитость ждет третьего ребенка,

В новом видео в Instagram Хетевей предстала в легком белом платье, нежно обнимая уже заметный округлый животик. Видео сопровождала романтическая композиция Baby I’m Yours американской певицы Барбары Льюис.

К слову, ранее Хетевей откровенно говорила о трудностях на пути к материнству и признавалась, что обе предыдущие беременности не были для нее простыми. Также в 2024 году звезда призналась, что в 2015-м пережила выкидыш.

Что известно о муже Энн Хетевей и их детях

Будущий ребенок станет третьим для актрисы и ее мужа Адама Шульмана. Супруги уже воспитывают двух сыновей — Джонатана, появившегося на свет в 2016 году, и младшего Джека, рожденного в 2019-м. Несмотря на мировую известность актрисы, супруги тщательно оберегают детей от излишнего внимания публики и редко показывают их в соцсетях.

Энн Хетевей и Адам Шульман. Фото: Getty Images

История любви Энн Хетевей и Адама Шульмана началась в 2008 году. По словам самой актрисы, она влюбилась с первого взгляда и почти сразу поняла, что встретила мужчину своей жизни. Через четыре года влюбленные сыграли камерную свадьбу в Калифорнии.

Энн Хетевей и Адам Шульман. Фото: Getty Images

Сам Адам был актером, а потом стал продюсером. Муж Энн также является соучредителем бренда украшений.

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