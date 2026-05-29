Карма за выступление с россиянами? Звезда Рики Мартина в Голливуде выглядит ужасно (фото)

На Аллее славы в Голливуде повредили звезду одного из самых популярных латиноамериканских артистов Рики Мартина. На плите видны большие трещины, отколотый кусок покрытия и серьезное повреждение центральной части звезды с эмблемой музыкальной индустрии.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа", который сделал фото поврежденной звезды. Впервые действия вандалов заметили еще в феврале 2026 года на Hollywood Boulevard в Лос-Анджелесе.

На фото видно, что часть покрытия практически провалилась вовнутрь. Это следствие умышленного повреждения, или банальный "возраст" Аллеи славы — вопрос пока открыт.

Весной 2026 года артист развлекал гостей вместе с Максимом Галкиным и Валерием Меладзе на роскошной свадьбе в Монако. Тогда Рики Мартин заработал примерно 1,5 миллиона долларов.

Кстати, сама Аллея славы давно испытывает проблемы с состоянием покрытия. В США не раз обращали внимание, что многие звезды нуждаются в ремонте из-за трещин, нагрузки от толпы туристов и регулярных актов вандализма. Особенно это касается самых популярных имен, у которых постоянно фотографируются люди.

Звезда Рики Мартина появилась на Hollywood Walk of Fame еще 16 октября 2007 года. Тогда артист получил ее за вклад в музыкальную индустрию и мировую популяризацию латинской поп-музыки. На церемонию открытия пришли сотни фанатов.

