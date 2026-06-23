Брітні Спірс мріє про третю дитину: що відомо про синів співачки, з якими вона довго не спілкувалася

Дітей артистки переважно виховував їхній батько

Після нещодавньої заяви 44-річної попзірки Брітні Спірс про те, що вона мріє ще раз стати мамою, увага фанів знову прикута до її стосунків із двома синами. Артистка зізналася, що сподівається одного дня народити ще одну дитину, хоча вже має двох дорослих спадкоємців, з якими мала непрості стосунки.

У шлюбі з танцівником Кевіном Федерлайном співачка народила двох синів — Шона Престона, який з'явився на світ у 2005 році, та Джейдена Джеймса, народженого у 2006-му. Після гучного розлучення та складного періоду в житті артистки хлопцями опікувався їхній батько.

У 2023 році Федерлайн разом із синами переїхав на Гаваї. Пізніше з'являлися повідомлення, що один із синів повертався до Каліфорнії, де мешкає його знаменита мати, а останнім часом брати все частіше проводять час разом у США.

Сини Брітні Спірс Шон і Джейден. Фото: TMZ

Зокрема, навесні 2026 року сини Брітні Спірс потрапили в об'єктиви папараці. Як повідомляло видання TMZ, братів помітили під час спільної прогулянки та походу по магазинах у місті Калабасас у Каліфорнії. Це одна з небагатьох публічних появ спадкоємців співачки за останній час.

Брітні Спірс із синами. Фото: instagram.com/britneyspears/

Чому Брітні та її діти віддалилися

Джейден Джеймс ще кілька років тому відкрито говорив в інтерв'ю Daily Mail, що йому непросто бачити оголений контент матері. Проте він що не відмовлявся від спілкування з нею й вірив, що їхні стосунки можна відновити. Хлопець також казав, що бажає матері повного психологічного відновлення, а для примирення потрібні час і терпіння. "Я просто хочу, щоб вона одужала морально. Коли вона одужає, я дуже хочу побачити її знову", — заявляв Джейден.

Джейден, син Брітні Спірс. Фото: Erbil Gunasti

Примирення після років конфлікту

Упродовж останніх двох років між Брітні та її синами почалося поступове зближення. Наприкінці 2024 року вона возз'єдналася з молодшим сином Джейденом, а вже навесні 2026-го показала рідкісні кадри відпочинку з обома спадкоємцями. За даними західних ЗМІ, сім'я намагається залишити минулі образи позаду, а сама співачка хоче бути ближчою до дітей.

Брітні Спірс із синами. Фото: instagram.com/britneyspears

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