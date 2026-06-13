Не виделись почти год: Санта Димопулос показала 17-летнего сына от Джеджулы

Парень живет в Киеве с отцом

Украинская певица Санта Димопулос, которая учит "духовности" на русском и не видит будущего в Украине, поделилась радостным событием с подписчиками. Экс-учасница группы "ВИА Гра" сообщила, что после длительной разлуки наконец-то встретилась со своим старшим сыном Даниэлем от актера Андрея Джеджулы.

В Instagram артистка опубликовала совместное фото с 17-летним парнем и не скрывала эмоций. По словам Санты, они не виделись почти год.

"Приехал мой Даниэль! Не виделись почти год! Как же я соскучилась", — написала певица

Дети Санты Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos

На опубликованном кадре заметно повзрослевший Даниэль позирует с младшей сестрой. Этим летом артистка традиционно собрала самых близких в Италии.

Санта Димопулос с детьми. Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос рассказала, что уже много лет в их семье существует особая традиция – проводить часть отпуска в курортном городке Форте-дей-Марми. На этот раз певица вместе с дочерью Софией прилетела из ОАЭ и сняла там дом для семейного отдыха. Позже к ним присоединился и 17-летний Даниэль, который живет в Киеве вместе со своим отцом, шоуменом Андреем Джеджулой.

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