Студент вуза, пластунка и малютка Марк: что известно о четырех детях Сергея Притулы

Старший сын волонтера учится в КПИ

Общественный деятель, волонтер и бывший шоумен Сергей Притула редко делится подробностями личной жизни. Впрочем, иногда делает исключения и рассказывает о светлых событиях в его семье. В частности, крещение сына в Киево-Печерской Лавре.

Всего Притула воспитывает четверых детей. Старший сын Дмитрий родился в первом браке с Юлией Андрийчук, а дочери Соломия, Стефания и сын Марко — в браке с Екатериной Сопельник.

Дмитрий учится в университете

Первенец Сергея Притулы Дмитрий родился в 2008 году. Несмотря на развод с первой женой, волонтер поддерживает с сыном теплые отношения и время от времени появляется с ним на фото. В 2025 году парень завершил обучение в школе.

Сергей Притула с сыном Дмитрием. Фото: instagram.com/siriy_ru

Сергей Притула с сыном Дмитрием. Фото: instagram.com/siriy_ru

В интервью "Общественное культура" Притула рассказывал, что Дмитрий получает высшее образование в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. Тогда волонтер отметил, что сейчас у сына в приоритете образование, но у него есть желание повязать жизнь с военной службой. Правда, такое решение поддерживает в семье только сам Притула. Однако все же выбор останется за Дмитрием.

Дмитрий Притула с Ольгой Харлан. Фото: instagram.com/siriy_ru

Соломия увлекается спортом и пластунским движением

Во втором браке Сергея Притулы в 2017 году родилась дочь Соломия. Отец ранее рассказывал, что у девочки много увлечений. Она занимается музыкой, шахматами, фехтованием и дзюдо. Также Соломия присоединилась к "Пласту" — украинской скаутской организации.

Сергей Притула с дочерью Соломией. Фото: instagram.com/siriy_ru

Младшая Стефания растет папиной дочерью

В 2021 году в семье родилась еще одна дочь – Стефания. О ней известно немного, ведь девочке всего 5 лет. Она ходит в детский садик и часто появляется на семейных кадрах. На фото, которые публикует волонтером, поклонники отмечали, что девочка очень похожа на отца.

Дочь Сергея Притулы Стефания. Фото: instagram.com/siriy_ru

Дочери Сергея Притулы Соломия и Стефания. Фото: instagram.com/siriy_ru

Сергей Пртула с дочерями Соломией и Стефанией. Фото: instagram.com/siriy_ru

Самый молодой Марк родился в августе 2025 года

В начале августа прошлого года Сергей Притула в четвертый раз стал отцом. У него и Екатерины Сопельник родился сын Марк.

Сергей Притула с сыном Марком. Фото: instagram.com/siriy_ru

21 июня 2026 года супруги сообщили о важном событии в жизни мальчика — таинстве крещения. Оно прошло в Киево-Печерской лавре после того, как Россия атаковала ударными беспилотниками и ракетами. Сам Притула назвал этот выбор символическим и подчеркнул, что святыня продолжает жить и принимать людей, несмотря на российские атаки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Сергея Притулы. Они долго скрывали свой роман, а сейчас воспитывают троих общих детей.