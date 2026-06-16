"Я не выдерживаю": звезда "Парочки следователей" Буйновская показалась в слезах

Ранее актриса рассказывала о депрессии

Известная украинская актриса Юлия Буйновская встревожила поклонников эмоциональным видео. Звезда сериала "Парочка следователей" опубликовала в строге кадры, на которых не сдерживает слез и буквально давится плачем.

При этом артистка коротко объяснила, что произошло, подчеркнув, что с ее близкими все хорошо. "Все живы, просто я не выдерживаю", — написала Буйновская на своей странице в Инстаграмм.

Что именно послужило причиной такого эмоционального состояния, актриса не уточнила. Впрочем, раньше в интервью Маричке Падалко она откровенно говорила о своих проблемах с ментальным здоровьем.

Юлия Буйновская. Фото: instagram.com/buinovska_julia

Буйновская признавалась, что в 18 лет ей диагностировали клиническую депрессию. По словам актрисы, борьба с этим состоянием продолжалась годами, а в тяжелейшие периоды ее преследовали даже суицидальные мысли. Также она рассказывала, что принимала медикаментозное лечение, из-за которого, в частности, набрала вес.

Также актриса сообщала, что с детства расстройство дефицита внимания и гиперактивности (РДУГ). Актриса отмечала, что особенности этого состояния оказывали существенное влияние на ее эмоциональное состояние и самовосприятие на протяжении многих лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о звезде сериала "Парочка следователей" Буйновской. Она говорила по-русски и актрисой стала "случайно".