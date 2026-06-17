В Украине нашли замену предательнице Оксане Марченко: что случилось

На экраны возвращается легендарное телешоу

После многолетнего перерыва на украинское телевидение возвращается одно из популярнейших талант-шоу страны "Украина имеет талант". Ведущей проекта когда-то была Оксана Марченко, которая тогда не была путинисткой. "Ее" место займет украинский шоумен.

Телеканал СТБ официально объявил состав жюри нового сезона "Украина имеет талант". Оценивать участников будут певец Артем Пивоваров, актриса Елена Кравец и народный артист Украины Станислав Боклан. А вот роль ведущего досталась Григорию Решетнику, который уже много лет остается одним из главных лиц канала.

Для телеведущего это не первый крупный проект на СТБ. Он уже давно является лицом "Холостяка" и других популярных шоу-каналов, а теперь получил еще одну знаковую роль в своей карьере.

"Украина имеет талант" возвращается на экраны после пятилетнего перерыва. Новый сезон станет особенным, ведь он был посвящен 35-летию Независимости Украины. Премьера легендарного проекта намечена на 23 августа.

Это не первое шоу из прошлого, возродившееся в 2026 году. Сейчас в эфиры выходит проект "Кароке на Майдане", ведущим которого вместо Кондратюка стал рэпер ХАС. Также стриминговая платформа Sweet.TV сообщила о возобновлении популярного шоу "Фабрика звезд". Готовится также новый сезон проекта "Танцы со звездами".

Ранее "Телеграф" рассказывал о скандале с Кондратюком. В сети всплыло видео, где шоумен посылает украинку из-за денег.