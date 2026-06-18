"И ничего больше не имеет значения": Ольга Харлан тронула первым видео с новорожденной дочерью

Чемпионка нежно целует голову новорожденной крохи

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, недавно впервые ставшая мамой, поделилась с поклонниками особыми кадрами со своей новорожденной дочерью Арианной. Малышка нежится на руках у мамы.

Спортсменка опубликовала нежное видео, на котором кроха лежит у мамы на груди, а сама Ольга с любовью целует дочь в голову. Милым роликом Ольга Харлан поделилась в Insta-stories.

В то же время лицо малышки Харлан решила пока не показывать — фехтовальщица оставила эту часть жизни без внимания посторонних. "And nothing else matters…" ("И ничего больше не имеет значения.."), — написала под видео звезда.

Ольга Харлан с дочерью. Фото: instagram.com/olgakharlan

На видео молодая мама выглядит счастливой и счастья Ольга не скрывает. Ролик получился действительно очень теплым.

О рождении дочери Ольга Харлан сообщила 16 июня. В посте спортсменка отметила, что на свет маленькая Арианна появилась 14 июня. Отцом девочки является итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле. Пара находится в отношениях уже несколько лет, а о пополнении в семье супруги сообщили в феврале.

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