"Это бесчеловечно": Шаманская публично вступилась за звезду "Кайдашей", который работает в такси

Актер подрабатывает в такси еще со времен ковида

В соцсетях снова заговорили о звезде сериалов "Поймать Кайдаша", "Киборги", "Любовь и пламя" Романа Ясиновского. Причиной стало сообщение неожиданно обнаружившей пользовательницы Threads, что ее водителем в такси оказался известный украинский актер.

"Шанс, что твоим водителем в такси будет актер Роман Ясиновский — низкий, но никогда не равен нулю", — написала автор поста и добавила скриншот из приложения службы перевозок. Такой пост появилось в Threads.

Роман Ясиновский водитель такси. Фото: threads

Однако для многих украинцев эта информация не стала сенсацией. О том, что Ясиновский подрабатывает в такси, известно уже несколько лет. Он начал работать еще со времен ковида.

Роман Ясиновский. Фото: instagram.com/roman_yasinovskyi

Однако на этот раз обсуждение быстро сместилось с темы подработки по вопросам личных границ. На публикацию обратила внимание блогер и интервьюер Алина Шаманская. Она отметила, что согласия на публикацию этой информации от самого актера не было.

"Скажите, пожалуйста, вы выложили эту информацию публично с согласия человека, который на фото? Если нет — вы поступили бесчеловечно", — написала Шаманская

Роман Ясиновский. Фото: instagram.com/roman_yasinovskyi

Она также обратила внимание на то, что в описании профиля водителя указано более трех лет работы в сервисе такси. По ее мнению, если за это время Ясиновский сам не делал по этому поводу, то вполне возможно, что он не хотел превращать эту часть своей жизни в предмет обсуждения в соцсетях.

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