Блогерша Мандзюк жестко разнесла Валевскую за публичное "обожание" Пугачевой (фото)

Наталья Дума
Автор
Алла Пугачева, Наталья Валевская, Елена Мандзюк Новость обновлена 16 апреля 2026, 10:20
Алла Пугачева, Наталья Валевская, Елена Мандзюк. Фото Коллаж "Телеграфа"

Валевская поздравила Пугачеву в день памяти Павла Петриченко

В среду, 15 апреля, когда украинцы чтили память павшего военного Павла Петриченко, в соцсетях неожиданно разразился скандал из-за поздравления. Наталья Валевская публично обратилась к Алле Пугачевой по случаю ее дня рождения. Реакция не заставила себя ждать — блоггер Елена Мандзюк жестко отреагировала, и один пост быстро превратился в громкий интернет-конфликт.

В этот день совпали две даты с совершенно разным эмоциональным содержанием — день рождения российской артистки Аллы Пугачевой и вторая годовщина гибели украинского военного Павла Петриченко, бойца 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Пост Валевской появился в Threads — певица в поздравлении похвалила Пугачеву и отметила ее в посте. На публикацию быстро обратила внимание Елена Мандзюк. Она опубликовала скрин поздралвения и резко высказалась о поступке Валевской:

"В Украине, где все сегодня вспоминают о Павле Петриченко, остаются вот такие и нуты как Валевская. Интересно, что дальше? Поедет туром со своими концертами на оккупированные территории?", — написала Елена Мандзюк.

Реакция аудитории была мгновенной и, как это часто бывает, полярной. Часть пользователей поддержала Мандзюк, отмечая, что во время войны даже символические жесты в сторону российских звезд выглядят некстати:

  • "Что ждать от человека, который пел на Антимайдане?! Риторический вопрос";
  • "Пока кто-то ищет хороших московитов — теряет время на поиск хороших украинцев";
  • "А дальше что, уже Путина будет поздравлять? Как же бесят эти фанатики "просветленной пары";
  • "Чем поддерживает Украину Пугачева? Теплыми словами? Пока хорошие россияне не начнут донатить на ВСУ, никакие они не хорошие!"

Другие стали на защиту Валевской. Или же раскритиковали тон Мандзюк:

  • "Мандзюк пробивает дно как обычно"
  • "Вы просто антипиар для сознательного патриотического сообщества, иногда вам просто нечем заняться"

Сама Валевская пока никак не отреагировала на сообщение Мандзюка. В украинских реалиях даже один тег может сказать гораздо больше, чем длинный пост — особенно когда в этот же день страна вспоминает тех, кто заплатил самую высокую цену — жизнь.

