Разница в весе почти вдвое: сколько и каких частей курицы можно купить на 1000 грн в "АТБ"

Самое дорогое — куриное филе, поэтому его удастся купить меньше всего

За одну и ту же сумму в "АТБ" можно получить совершенно разное количество курятины — и разница получается до 5 кг. Все зависит от того, что вы выбираете: целые тушки, голени, печень или филе.

В одном случае это почти 9 кг продукта, в другом — примерно вдвое меньше, хотя тратится одна и та же сумма — 1000 гривен. "Телеграф" подсчитал, сколько и каких мясных товаров можно приобрести за эти средства.

Сколько курятины можно купить

Больше всего мяса за эту сумму можно получить, выбирая целые тушки цыплят-бройлеров: по цене 111,59 грн за кг это примерно до 9 кг продукции.

Несколько меньший объем получится при покупке куриных голеней — по цене 137,35 грн/кг на 1000 грн можно приобрести около 7,2 кг. Если выбрать куриную печень "Наша Ряба", которая стоит 88,30 грн за 700 г, то можно купить примерно 7,9 кг продукта.

Меньше мяса удастся приобрести при выборе более дорогих позиций. К примеру, филе бедра "Супер Филео" по цене 218,89 грн за кг позволит купить около 4,5 кг. Наименьший объем будет в случае классического куриного филе "Наша Ряба" — по цене 250,35 грн за кг, это примерно 4 кг на 1000 грн.

Таким образом, разница в объеме курятины, которую можно приобрести за одинаковую сумму, может превышать вдвое — от около 4 до 9 кг в зависимости от вида продукции.

