Нападение России на Польшу: все ли так серьезно и чем можно испугать Путина

Решится ли Москва переступить опасный порог в Европе?

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Эксперты считают, что провокации против Польши и стран Балтии, о которых писал The Telegraph, вполне возможны в ближайшее время. РФ может воплотить коварные замыслы разными способами.

"Телеграф" обратился к экспертам с вопросами: насколько это реально, какой вероятный сценарий и как отреагируют в НАТО.

Для понимания: Собеседники, близкие к президенту Польши Каролю Навроцкому, сообщили, что США неоднократно предупреждали Варшаву о провокации, которую готовит Москва. Ее цель – эскалация напряженности и принуждение Запада прекратить помощь Украине. Провокация может произойти в течение нескольких месяцев. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщал The Telegraph.

Польские источники безопасности не исключают как гибридную атаку в приграничном регионе, так и небольшое наземное вторжение через восточный фланг НАТО — из Калининграда или Беларуси. Среди возможных сценариев — атаки дронов на критическую инфраструктуру, в том числе электростанции или имитация авиаударов, которые заставят Польшу активировать ПВО.

Несколько информированных источников сообщили, что провокация возможна и против стран Балтии.

По данным The Telegraph, НАТО может ответить прямыми ударами по Калининграду, который командующий ВВС Германии Хольгер Нойман назвал потенциальной целью.

Провокации вполне реальны

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" заявил, что в принципе это возможно, но не очень реалистично.

"Провокации могут происходить, но скорее в гибридном формате, чем формате открытой агрессии. Это собственно усложнит выбор оптимального формата ответа. Тем более, что Польша будет вынуждена координировать свои действия с другими странами НАТО. Участие этих других стран будет зависеть от формата и масштаба агрессии. Но какая-то помощь будет предоставлена", — считает он.

Владимир Дубовик. Фото: Открытые источники

В свою очередь, соучредитель и руководитель аналитического департамента Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по вопросам России Оксана Кузан также утверждает, что подобные провокации или "подпороговые" действия вполне реальны. Особенно учитывая ту гибридную агрессию, которую мы наблюдаем в последние годы против Польши, Румынии и стран Балтии.

"Европейские разведки неоднократно сообщали о возможности агрессии со стороны России в отношении стран Европы, называя разные временные сроки. Об угрозе для Польши и стран Балтии упоминал и президент Зеленский. В апреле этого года премьер Польши Туск также заявлял, что Россия может напасть на страны НАТО "в ближайшие месяцы", а не через годы – "краткосрочная перспектива, скорее месяцы, чем годы", – напомнила она.

Аналитик также отметила, что Россия расширяет военные базы и усиливает войска вдоль границы со странами Северной Европы и Балтии. К примеру, Москва восстанавливает гарнизон в городе Петрозаводске близ Финляндии. В 2024 году РФ реорганизовала свою военно-административную структуру и развернула два новых военных округа на месте ликвидированного Западного округа, фактически разделенного на два меньших: Московский и Ленинградский.

"Заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса отмечал, что создание этих округов выглядит и представляется как усиление направления против Альянса, и создает дополнительное психологическое давление на соседние страны", — сказала она.

Балансирование на грани: Москва не будет переходить "порог"

С другими экспертами согласен и ассистент в Институте международных отношений Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине Виктор Савинок. Он напомнил, что и польский генеральный штаб, и главный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер подтверждали возможность, что РФ в течение следующих лет будет пытаться провоцировать НАТО.

Речь идет о действиях, которые с одной стороны, не были бы непосредственной вооруженной эскалацией, позволяющей трактовать ее как "порог" и включить механизмы, связанные с активацией 5 статьи Вашингтонского договора, то есть гибридные акты саботажа, дезинформация и т.д. Все эти элементы могут происходить в ближайшей перспективе.

"Если речь идет о прямой агрессии, то это скорее вариант из очень гипотетических. Потому что у РФ нет достаточного количества сил и средств, которые она могла бы на этом направлении применить. Даже если попытается включить своих белорусских сателлитов, то у них все равно не получится. Среди прочего – из-за низкой боеспособности белорусской армии. Соответственно, в этом случае скорее речь может идти о локальной операции или "операции под фальшивым флагом", – сказал он.

Виктор Савинок. Фото: Общественное радио

"Нарвская народная республика" или миграционный кризис?

По информации Савинка, Российская Федерация тестировала с 2014 года разные сценарии. Из недавних – это т.н. "Нарвская народная республика". Также были вопросы, которые касались сепаратизма в Адаже, это уже регион в Латвии. Также могут быть случаи, где будут педалировать, например, различия между литовцами и польским меньшинством в Литве.

"И на этом РФ будет сбивать или пробовать сбивать себе какой-то капитал и заявлять, что где-то есть очередная "народная республика", проводить другие гибридные действия или инфильтрацию диверсионных групп, возможно из Беларуси или Калининградской области", — пояснил он.

У россиян еще остается "миграционная карта" — снова направлять беженцев или мигрантов с Ближнего Востока или Афганистана на границы с Польшей, с государствами Балтии, потенциально даже с Финляндией, хотя безусловно, граница Польши с Беларусью сейчас очень укреплена.

"То же можно сказать и о границе России с Эстонией или с Латвией, которые сейчас активно укрепляются. Однако нельзя исключить, что РФ будет даже там пробовать снова разыгрывать миграционные кризисы. А в случае с миграционными кризисами, как оказалось, можно разыграть несколько карт одновременно из-за того, что с одной стороны повысить чувство опасности, а с другой стороны сыграть также на ресентименте (смеси глубокого оскорбления, зависти и бессилия. – Ред.) по отношению к мигрантам", – добавил эксперт.

Кузан отмечает, что спектр сценариев достаточно широк. Однако следует рассматривать варианты, не относящиеся к непосредственному привлечению сухопутной и человеческой компоненты со стороны РФ.

"В первую очередь, речь об использовании дронов для ударов по территории стран Восточного фланга НАТО. Возможны также кибероперации, диверсионные меры или "операции под чужим флагом", например, чтобы обвинить Украину. Также не стоит забывать о желании Кремля втянуть в войну Беларусь", — напоминает аналитик.

При этом вся активность, по мнению эксперта, будет сопровождаться российскими дезинформационными кампаниями для усиления эффекта операций, дестабилизации и подрыва единства, в частности, внутри НАТО, а также ослабления поддержки Украины.

Каким будет ответ?

Относительно ответа на российские провокации, по мнению Кузан, все зависит от уровня угроз, возникающих перед Варшавой или странами Балтии. Заранее прогнозировать невозможно. Однако при описанных выше сценариях можно рассчитывать на усиление обороны воздушного пространства, которое уже было с началом операции "Восточный часовой", когда авиация стран НАТО и Польши начала патрулирование воздушного пространства.

"Очевидно, что со стороны НАТО будет усиление поддержки своих членов. В свое время НАТО создало план действий в случае российской агрессии. Документ под названием Концепция линии сдерживания на восточном фланге разрабатывался с участием всех 32 стран-членов Альянса под руководством Верховного командования сухопутных войск НАТО", — напомнила она.

По ее словам, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич рассматривает альтернативные планы по защите Европы на случай нападения со стороны России после того, как США объявили о сокращении количества военной техники, которую они готовы выделить для операций Альянса в регионе. Поэтому планы постоянно обновляются и улучшаются со стороны Альянса.

Удастся ли "Восточному часовому" напугать Путина?

"Уровень реакции Альянса зависит от уровня угрозы со стороны России. После инцидентов с ракетами и дронами в Польше – была задействована 4 статья НАТО и начата операция "Восточный часовой", – отметила Кузан.

Она добавила, что в сентябре прошлого года польский президент Кароль Навроцкий подписал секретный указ, разрешающий перманентное пребывание войск НАТО в Польше в рамках этой операции. Учитывая это, присутствие сил НАТО в Польше постоянно, что может влиять на скорость и эффективность польского ответа на гибридные операции РФ.

"Если говорить с точки зрения того, способны ли силы НАТО на восточном фланге (прежде всего в Польше и государствах Балтии) самостоятельно отразить масштабную российскую атаку, то без местных вооруженных сил и без помощи других государств-членов Альянса им вряд ли это удастся сделать", – сказал Савинок.

Но, по его мнению, уже то, что эти силы там присутствуют, проводят слаживание с местными вооруженными силами, а их численность остается более-менее устойчивой, происходит ротация, совместное обучение или совместное патрулирование и так далее, — это все является элементом отпугивания Российской Федерации и убеждения ее в том, что на провокации или попытки вторжения будет союзный ответ.

НАТО готовится давать отпор

"Как пару дней назад генерал Карстен Бройер заявил Эстонскому публичному вещателю, Российская Федерация может быть готова к атаке против Польши или против государств Балтии к примерно 2029 году. Поэтому как для Германии, так и Польши и стран Балтии является ключевым, чтобы консолидировать свои силы обороны и улучшить управление ими", — рассказал он.

И среди прочего важно, что в следующем году в Литве будет развернута 45 бригада Бундесвера, которая с одной стороны будет маневренной силой, а с другой – одним из важных компонентов сил НАТО в Балтийском регионе, потенциально позволяющим отпугнуть РФ от планов эскалации.

"Безусловно, следующим компонентом должно быть повышение обороноспособности в плане производства вооружений и потенциального замещения американских вооружений", – подчеркнул Савинок.

Напомним, что турецкая Анкара готовится принимать саммит Североатлантического альянса — события, которые должны послать много сигналов в первую очередь России, верящей, что время на ее стороне.