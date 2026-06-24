Будут большие трудности: три причины, из-за которых Польша не сможет выслать всех украинцев

По состоянию на начало 2026 года в Польше проживало около 1,5 миллионов украинцев

Польский депутат Януш Ковальский призвал начать программу по возвращению украинцев из Польши в Украину. Однако это всего лишь популистское заявление, сделать это в реальности невозможно.

"Пора запустить программу возвращения украинцев из Польши в Украину. Все должны туда вернуться", — написал Ковальский в Facebook.

"Телеграф" попросил ИИ Gemini объяснить, почему воплотить украинофобские призывы Ковальского не получится. Есть три главные причины.

Януш Ковальский. Фото: wydarzenia.interia.pl

Польше нужны украинские рабочие руки

Украинцы нужны Польше как ключевой элемент экономики. Они выполняют важную работу, закрывая целые направления: строительство, логистика, сфера услуг, сезонные полевые работы. Важно, что большинство наших граждан работают официально и платят налоги. По оценкам Нацбанка Польши, присутствие украинских работников прибавляет значительный процент к ежегодному росту польского ВВП. Выслать их — означало бы собственноручно устроить Польше тяжелый экономический кризис.

Польша является частью ЕС и не может противоречить его решениям

Польша, которая является частью Европейского Союза, не может принимать такие решения единолично. В то же время, на уровне ЕС действует официальный статус временной защиты для украинцев. Польша должна выполнять европейские правовые нормы. Кроме того, депортация сотен тысяч или миллионов украинцев, законно находящихся на территории Польши, противоречит всем международным конвенциям.

Депортация сотен тысяч человек привела бы к коллапсу пограничных органов

Даже если представить, что Польша пошла бы на такой сумасшедший шаг, страна просто не имеет механизмов для депортации такого количества людей. Для этого потребовалась бы огромная армия силовиков, депортационные лагеря и транспортная инфраструктура. Кроме того, что это вызвало бы международный скандал, была бы парализована работа пограничных органов самой Польши.

Ковальский призывает к высылке украинцев — что о нем известно

Януш Ковальский является ультраправым политиком, известным своими антиукраинскими заявлениями. Он регулярно использует эту тему для внутренней политики. В частности, ранее он неоднократно выступал против льгот и преференций для украинцев, критиковал поддержку Украины и призвал сократить помощь украинским беженцам.

Интересно, что до недавнего времени Ковальский являлся членом партии "Право и справедливость", однако в апреле его заставили покинуть партию. Открылись его связи с криптовалютной биржей, заблокировавшей средства клиентов.

Почему обострились отношения между Украиной и Польшей

Напряжение возникло после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Такое решение польский лидер принял из-за несогласия с решением Зеленского присвоить подразделению ССО имя Героев УПА. Зеленский и предыдущие президенты Украины вернули свои награды Польше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Польша ужесточила проверки для украинцев и стала чаще отказывать в защите. Как это происходит на практике.