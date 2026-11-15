Графики отключений не работают: областной центр остался без света

За неделю РФ применила против Украины более 2300 ударных дронов

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В Запорожье 15 ноября жители сообщили об исчезновении света в частях семи районов города. Во многих областях на воскресенье, 15 ноября, предусмотрены почасовые отключения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых ударах по энергетике в пяти регионах Украины. По его словам, помимо ударных дронов, российские войска за неделю применили 1590 авиабомб и 15 ракет разных типов.

Где пропал свет в Запорожье

После взрыва 15 ноября электроснабжение исчезло в частях Хортицкого, Заводского, Днепровского, Вознесеновского, Космического, Шевченковского и Александровского районов Запорожья. Об этом Inform.zp.ua пишет со ссылкой на сообщения горожан.

Некоторые жители также сообщили о перебоях с водоснабжением.

Ограничения в областях и отключение освещения в Киеве

На 15 ноября "Укрэнерго" объявило почасовые отключения в части областей в течение всей суток. Для всех категорий потребителей предусмотрено отключение от одной до двух очередей, для промышленности – графики ограничения мощности. Причина ограничений – повреждения энергетической инфраструктуры вследствие российских атак.

На севере Одесской области после российского удара по энергетическому объекту ДТЕК утром 14 ноября без электричества остались почти 50 тысяч семей. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети.

Часть Сумской области вторые сутки подряд остается без стабильного электроснабжения из-за аварии на одном из высоковольтных объектов. Сообщается, что сложность повреждения не позволяет оперативно восстановить питание всех обесточенных потребителей. А из-за систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру возможности резервного заживления значительно ограничены.

Кроме того, есть перебои со светом в Запорожской и Днепропетровской областях (населённые пункты Днепровского и Каменского районов).

В Киеве из-за дефицита электроэнергии приняли решение временно полностью отключить наружное освещение. Электроснабжение важных объектов столицы определили как приоритетное.

Что Зеленский сказал об ударах по энергетике

"Ночью и уже утром россияне били по энергетике в Запорожье, в Сумской, Одесской, Житомирской, Кировоградской областях", – сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его данным, под ударами также оказалась железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Запорожье. Россия атаковала Донецкую и Киевскую области. В сообщении президента говорится о 16 пострадавших.

Зеленский заявил, что российские войска целятся "шахедами" в подстанции. Защите мешают ограничения скорости работы терминалов Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях: по словам президента, при скорости 161 километр в час украинские дроны-перехватчики теряют связь с операторами и не догоняют российские реактивные "шахеды".

"Рассчитываем, что эти ограничения будут сняты. От этого напрямую зависит защита жизней и украинской энергетики перед зимой. Есть поручение командам МИД, Минобороны, Офиса работать с американской стороной и SpaceX максимально тесно", – заявил президент Украины.

Как сообщал "Телеграф", в Украине продолжается отопительный сезон, однако тепло пришло не во все дома. Часть жителей уже жалуется на слишком горячие батареи и большие счета, тогда как другие до сих пор вынуждены мерзнуть в собственных домах.