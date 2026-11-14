Трамп, Путин и Си готовят встречу на троих: главные темы и риски для Украины

Белый дом и Кремль по-разному определяют место украинского вопроса в переговорах

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Президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и глава России Владимир Путин планируют встретиться 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Переговоры пройдут на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – АТЭС.

О подготовке саммита сообщает The New York Post. Информацию во время телефонного брифинга для журналистов подтвердила помощница пресс-секретаря Белого дома Оливия Уэйлс.

Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались в мае в Пекине. Фото: росСМИ Источник: росСМИ

Ядерные вооружения, Иран и Северная Корея

По словам Вейлс, трехсторонние переговоры завершат визит Трампа в Китай. Одной из главных тем станет возможность заключения соглашения о сокращении ядерных вооружений. Среди других вопросов, которые могут поднять участники, – война в Иране и ситуация вокруг Северной Кореи.

Это будет первая встреча лидеров США, Китая и России в таком формате. Ранее американский президент призывал Вашингтон, Москву и Пекин к совместным переговорам по контролю над вооружениями.

Будут ли обсуждать войну России против Украины

В администрации США заявили, что не планируют обсуждать Украину во время трехсторонней встречи. Представитель Белого дома пояснил: для переговоров с Россией по украинскому вопросу существует отдельный дипломатический формат, к которому Китай фактически не привлечен. В то же время Кремль заявляет о намерении отдельно обсудить урегулирование ситуации в Украине с Трампом.

Ранее именно Путин выступил с инициативой провести в ноябре саммит с участием американского и китайского лидеров. Тогда среди возможных тем называли войну России против Украины. Позже Трамп подтвердил готовность присоединиться к такой встрече, если ее организуют.

Главные риски для Украины

Ключевая опасность – легитимизация России как равноправного участника формирования нового мирового порядка. Для Путина место за одним столом с лидерами США и Китая означает возвращение в круг самых влиятельных руководителей государств без прекращения агрессии. Это усиливает политический вес Кремля и дает ему дополнительные рычаги давления на Киев.

Для Украины такой формат создает риск возвращения к логике "великих держав", которые решают судьбу меньших. Обсуждение ее территорий, безопасности и будущего без непосредственного участия Киева ослабляет принцип украинской субъектности. Даже без конкретных договоренностей сам состав участников создает опасный прецедент.

Отдельный риск – превращение американской военной помощи, санкционного давления и дипломатической поддержки Украины в предмет более широких договоренностей с Москвой и Пекином. Европа также рискует остаться в стороне от переговоров, которые напрямую касаются ее безопасности, хотя европейские страны являются ключевыми партнерами Киева в финансировании обороны, поставках оружия и долгосрочной поддержке.

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