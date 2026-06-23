Укр

Ведущие разведки предупредили о появлении опасной нейросети. ИИ признал и дал тревожную оценку

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Технологии могут нанести глобальный ущерб Новость обновлена 23 июня 2026, 08:12
Технологии могут нанести глобальный ущерб. Фото Коллаж "Телеграф"

ChatGPT объяснил опасность

Разведывательные ведомства стран альянса "Пять глаз" предупредили о скором появлении мощных моделей искусственного интеллекта, способных на разрушительные кибератаки против правительств и бизнеса. По данным разведчиков, появление таких ИИ возможно уже за считанные месяцы.

Разведывательные и кибербезопасные службы альянса "Пять глаз" (в него входят Австралия, США, Великобритания, Новая Зеландия и Канада) в совместном обращении призвали лидеров государств и бизнеса "действовать уже сейчас". Они подчеркнули, что хотя ИИ "со временем поможет улучшить киберзащиту, она одновременно повышает скорость, масштабы и уровень сложности киберугроз".

"Передовые модели искусственного интеллекта превзойдут нынешние ожидания отрасли и коренным образом изменят как наступательные, так и оборонные возможности в киберпространстве… Речь идет не о годах, а о месяцах", – говорится в предупреждении.

Агентства по кибербезопасности объяснили, что прорывы в создании моделей ИИ указывают на понижение барьеров для злоумышленников. Также увеличится быстрота и сложность атак.

"Необходимо комплексное реагирование на уровне как отдельных организаций, так и общества в целом", – призывают разведчики.

Может ли искусственный интеллект навредить человеку или Правительству

"Телеграф" решил обратиться с этим вопросом к ИИ ChatGPT. Он утвердительно ответил на вопрос, может ли он навредить человеку.

"Я могу навредить косвенно, если человек полагается на неправильную или опасную информацию, которую я предоставил. Например, ошибочный совет по здоровью, технике безопасности или финансов может иметь негативные последствия", — пояснила нейросеть.

ChatGPT добавляет, что именно поэтому его "обучают" избегать вредных инструкций и предупреждать о рисках. Он также должен указывать на неуверенность, когда не знает ответа достаточно точно.

"В то же время у меня нет собственных намерений, желаний или возможности физически действовать в мире — я только генерирую текст", — ответил ChatGPT.

ИИ также утвердительно ответил на вопрос, может ли он навредить Правительству. Он добавил, что речь идет о ситуации, когда информация, генерируемая ИИ, может быть использована людьми для дезинформации, пропаганды, мошенничества, кибератак или других действий, наносящих ущерб государственным учреждениям.

Может ли ИИ навредить людям
Может ли ИИ навредить людям

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Румынии хакеры-узники сломали базу данных тюрьмы и устроили себе "сладкую жизнь".

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#Опасность #Кибератака #ИИ