Провідні розвідки попередили про появу небезпечної нейромережі. ШІ визнав й дав тривожну оцінку

ChatGPT пояснив небезпеку

Розвідувальні відомства країн альянсу "П'ять очей" попередили про швидку появу потужних моделей штучного інтелекту, які будуть здатні на руйнівні кібератаки проти урядів та бізнесу. За даними розвідників, поява таких ШІ можлива вже за лічені місяці.

Розвідувальні та кібербезпекові служби альянсу "П'ять очей" (до нього входять Австралія, США, Велика Британія, Нова Зеландія та Канада) у спільному зверненні закликали лідерів держав та бізнесу "діяти вже зараз". Вони наголосили, що хоча ШІ "з часом допоможе покращити кіберзахист, він одночасно підвищує швидкість, масштаби та рівень складності кіберзагроз".

"Передові моделі штучного інтелекту перевершать нинішні очікування галузі й докорінно змінять як наступальні, так і оборонні можливості в кіберпросторі … Йдеться не про роки, а про місяці", – йдеться у попередженні.

Агентства з кібербезпеки пояснили, що прориви у створенні моделей ШІ вказують на зниження бар'єрів для зловмисників. Також збільшиться швидкість і складність атак.

"Необхідне комплексне реагування на рівні як окремих організацій, так і суспільства в цілому", – закликають розвідники.

Чи може штучний інтелект нашкодити людині, чи Уряду

"Телеграф" вирішив звернутися з цим запитанням до ШІ ChatGPT. Він ствердно відповів на питання, чи може він нашкодити людині.

"Я можу нашкодити опосередковано, якщо людина покладається на неправильну або небезпечну інформацію, яку я надам. Наприклад, помилкова порада щодо здоров'я, техніки безпеки чи фінансів може мати негативні наслідки", — пояснила нейромережа.

ChatGPT додає, що саме тому його "навчають" уникати шкідливих інструкцій та попереджати про ризики. Він також має вказувати на невпевненість, коли не знає відповіді достатньо точно.

"Водночас я не маю власних намірів, бажань чи можливості фізично діяти у світі — я лише генерую текст", — відповів ChatGPT.

ШІ також ствердно відповів на питання, чи може він нашкодити Уряду. Він додав, що йдеться про ситуацію, коли інформація, яку генерує ШІ, може бути використана людьми для дезінформації, пропаганди, шахрайства, кібератак чи інших дій, що завдають шкоди державним установам.

Чи може ШІ нашкодити людям

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