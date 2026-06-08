Путин боится умереть: возле его резиденции заметили нечто интересное (фото)

В сети появились любопытные снимки с Валдая

Противодроновые сети натянули на трассе над парковками фур в Валдайском районе Новгородской области (РФ). Речь идет о локациях, расположенных вблизи резиденции главы России Владимира Путина.

Соответствующие фото опубликовал журналист Олег Кашин. Такие сети устанавливают на ЛБС, чтобы защититься от небольших дронов или сбрасываемых с них боеприпасов.

Примечательно, что сети на трассе появились после проведения украинской операции "Паутина", отмечает журналист. Медиа "Агентство" уточнило, что оба снимка были сделаны на трассе М-10 рядом с городом Валдай. На расстоянии около 9 км по прямой от этого места расположена официальная резиденция Владимира Путина.

Противодроновые сетки в Валдайском районе

Противодроновые сетки в Новгородской области

От сеток до резиденции Путина около 9 км

На панорамах сервиса "Яндекс.Карты" и спутниковом снимке, доступном в Google Maps, которые датируются 2025 годом, сетей в этом месте нет.

Военный аналитик Кирилл Михайлов рассказал изданию, что такие сети на фронте используют обе стороны. Они предназначены для защиты транспорта от сбрасываемых с беспилотников боеприпасов или ударов FPV-дронами.

Также приспособления могут защитить от небольших квадрокоптеров или таких же БПЛА самолетного типа, добавил представитель исследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT), общавшийся с журналистами на условиях анонимности. При этом от попадания больших стратегических БПЛА типа "Лютого" не спасут, утверждает он.

"По словам обоих экспертов, теоретически дрон с оператором способен пролететь и под такой сеткой. Однако для этого нужен находящийся рядом ретранслятор сигнала со связью через Starlink, объяснил представитель CIT. Михайлов добавил, что единственный известный случай применения Украиной дронов с дистанционным управлением на таком отдалении от границы — операция "Паутина"", – пишет "Агентство".

Между тем, еще весной 2023 года часть озера, на берегу которой расположены дворцы Путина и Алины Кабаевой, (как предполагается, матери его детей), стала "особо охраняемой природной территорией". Половина Валдая полностью закрыта для лодок и отдыхающих: по официальной версии — из-за плохого экологического состояния.

Напомним, операция "Паутина" состоялась 1 июня 2025 года. Это была масштабная атака дронов на российские военные аэродромы. По оценке СБУ, 41 самолет был поражен и поврежден. Беспилотники вылетали из фур на территории РФ. Именно эта деталь наводит на связь между операцией и сетками над парковками.