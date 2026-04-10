От штрафа до смертной казни: в каких странах опасно праздновать Пасху
Существуют государства, где празднование религиозных праздников может повлечь жестокое наказание
Приближается день, когда христиане восточного обряда отмечают Пасху или Воскресение Иисуса Христа. Однако украинцы за рубежом могут столкнуться с тем, что открытое празднование может повлечь за собой серьезное наказание: от штрафа до тюремного заключения или даже смертной казни.
"Телеграф" решил рассказать о государствах, где отмечать Пасху опасно. Хотя сам праздник не запрещен отдельной нормой закона, однако фактически это невозможно сделать из-за запрета на само христианство или проведение богослужений.
В Китае официально признаны только "государственные" христианские структуры. Участие в богослужениях вне этих структур, например в "домашних" или подпольных общинах, считается нарушением и может повлечь штрафы, задержания или закрытие церкви. Таким образом, Пасху можно отмечать легально лишь под государственным контролем, тогда как независимые формы религиозной жизни находятся под давлением.
В Северной Корее христианство фактически запрещено. Любая религиозная деятельность вне контролируемых государством структур рассматривается как преступление. По данным правозащитных организаций, верующих могут отправлять в трудовые лагеря, а в ряде случаев речь идёт о пожизненном заключении или казни. Пасхальные службы в таких условиях возможны только подпольно и связаны с высоким риском.
В Афганистане после возвращения к власти движения "Талибан" переход в христианство может караться смертной казнью. Даже подозрение в участии в христианских обрядах, включая Пасху, способно привести к преследованию или насилию со стороны как государства, так и общества.
Аналогичная ситуация наблюдается в Сомали и Йемене. Здесь действуют строгие нормы, основанные на шариате, и переход в христианство считается тяжким преступлением. На практике это означает, что открытое празднование Пасхи невозможно, а участие в богослужении может закончиться тюремным сроком или более жёсткими последствиями.
В Саудовской Аравии и Иране действует запрет на отступничество от ислама. В Иране за это предусмотрена смертная казнь, хотя на практике чаще применяются длительные сроки заключения. В Саудовской Аравии публичные христианские службы запрещены, а религиозная полиция может пресекать любые попытки их проведения. В результате Пасха там может отмечаться только в закрытых, нелегальных формах.
В Ливии и Эритрее ситуация отличается, но ограничения также серьёзны. В Ливии за хранение религиозной литературы и участие в несанкционированных богослужениях возможны аресты. В Эритрее государство признаёт лишь несколько конфессий, а представители других христианских направлений подвергаются преследованиям и длительным заключениям без суда. Христианская православная церковь не относится к разрешенным в этой стране.
В Брунее действует шариатское законодательство, которое строго ограничивает публичное исповедание других религий. Христианам запрещено открыто отмечать свои праздники, включая Пасху. Нарушение этих правил может привести к штрафам и тюремному заключению.
Отдельную группу составляют Катар, Объединённые Арабские Эмираты и Кувейт, а также Мальдивы. Здесь ситуация формально мягче: иностранным христианам разрешено проводить богослужения, но исключительно в зарегистрированных и закрытых общинах.
Публичное празднование Пасхи, религиозные процессии, символика или миссионерская деятельность запрещены. Для граждан этих стран переход в христианство также может повлечь уголовную ответственность или серьёзные социальные последствия.
