ВЛК признала забронированного непригодным: что будет с воинским учетом и бронированием

Между заключением комиссии и окончательным оформлением статуса есть важный этап

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После признания непригодным с исключением из воинского учета и оформления этого исключения работник перестает быть военнообязанным и больше не нуждается в бронировании. Само по себе это не прекращает его трудовых отношений с работодателем.

Как объясняет Kadroland, заключение о непригодности к военной службе должна утвердить ВЛК высшего уровня. До окончательного решения при наличии оснований не стоит отказываться от оформления отсрочки.

"Аннулирование бронирования работнику, признанному непригодным к военной службе, до исключения его из воинского учета является правом, а не обязанностью работодателя", – объясняет Kadroland.

До исключения из воинского учета работодатель не обязан аннулировать бронирование Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

После исключения работодатель больше не ведет воинский учет такого работника – это правило разъясняет Министерство обороны Украины. При этом человек продолжает работать на предприятии: изменение военно-учетного статуса само по себе не является увольнением.

Самостоятельно изменить категорию учета или пригодность работника работодатель не может, напоминает Дія. Источником этих данных являются ТЦК и СП; сервис актуализации позволяет предприятию редактировать только доступные ему сведения.

Как сообщал "Телеграф", для получения или продления статуса критически важного предприятия работодателям теперь нужно обосновать последствия остановки деятельности. Статуса лишатся компании, которые получили его по критериям, исключенным при обновлении правил.