ВЛК визнала заброньованого непридатним: що буде з військовим обліком і бронню

Між висновком комісії та остаточним оформленням статусу є важливий етап

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Після визнання непридатним із виключенням з військового обліку та оформлення цього виключення працівник перестає бути військовозобов’язаним і більше не потребує бронювання. Саме по собі це не припиняє його трудових відносин із роботодавцем.

Як пояснює Kadroland, висновок про непридатність до військової служби має затвердити ВЛК вищого рівня. До остаточного рішення за наявності підстав відмовлятися від оформлення відстрочки не варто.

"Анулювання бронювання працівнику, визнаному непридатним до військової служби, до виключення його з військового обліку є правом, а не обов'язком роботодавця", – пояснює Kadroland.

До виключення з військового обліку роботодавець не зобов’язаний анулювати бронювання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Після виключення роботодавець більше не веде військовий облік такого працівника – це правило роз’яснює Міністерство оборони України. Людина при цьому продовжує працювати на підприємстві: зміна військово-облікового статусу сама собою не є звільненням.

Самостійно змінити категорію обліку чи придатність працівника роботодавець не може, нагадує Дія. Джерелом цих даних є ТЦК та СП; сервіс актуалізації дозволяє підприємству редагувати лише доступні йому відомості.

Як повідомляв "Телеграф", для отримання або продовження статусу критично важливого підприємства роботодавцям тепер потрібно обґрунтувати наслідки зупинення діяльності. Статусу позбудуться компанії, які отримали його за критеріями, виключеними під час оновлення правил.