Мечтает о Ялте, но не взял Малую Токмачку: в МИД потроллили амбиции Путина

Москва предложила отдельным странам НАТО заключить двусторонние пакты о ненападении

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В воскресенье, 15 ноября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высмеял российские идеи "новой архитектуры безопасности в Европе". Он сопоставил мечты президента РФ Владимира Путина о Ялте 1945 года с неспособностью российской армии захватить Малую Токмачку в Запорожской области.

Заявление главы украинской дипломатии опубликовала пресс-служба МИД Украины. Основой безопасности свободной Европы министр назвал прекращение российской агрессии против Украины.

Что Сибига ответил Путину

"Путин вбрасывает идеи о перекраивании европейского порядка безопасности. В своих мечтах он видит себя в Ялте 1945 года. Проблема в том, что для выдвижения идей такого масштаба сначала нужно выиграть мировую войну", – заявил министр.

"В последний раз, когда я проверял, Россия потратила четыре года и восемь месяцев на то, чтобы "почти захватить" село Малая Токмачка в Запорожской области", – добавил Сибига.

Андрей Сибига/Фото: facebook.com/andrij.sybiha

По словам дипломата, за время вторжения Россия потеряла более 1,6 миллиона военных убитыми и ранеными, но не достигла ни одной своей цели. Только за октябрь ее потери, как заявил Сибига, составили 54 400 оккупантов. При этом Украина за тот же месяц освободила больше территории, чем российским войскам удалось захватить.

"На этом этапе максимум, о чем Путин может договариваться, – это справедливое прекращение огня вдоль текущей линии соприкосновения, а не сферы влияния в Европе. Откровенно говоря, Европе не нужен новый порядок безопасности. Он уже существует, и Россия его постоянно нарушает", – подчеркнул глава МИД.

Почему в заявлении прозвучали Ялта и Малая Токмачка

Ялтинская конференция проходила 4–11 февраля 1945 года во время Второй мировой войны. Президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и глава СССР Иосиф Сталин обсуждали там дальнейший ход войны и послевоенное устройство мира.

Среди тем были будущее Германии и Восточной Европы, а также создание Организации Объединенных Наций. Лидеры союзников приехали в Ялту, считая победу в Европе практически неизбежной. Именно на фоне этих масштабных решений Сибига напомнил о результатах нынешнего российского вторжения.

Малая Токмачка находится в 75 километрах от Запорожья. Российские чиновники и пропагандисты неоднократно объявляли о ее захвате, а украинские военные опровергали эти заявления. На этом фоне оборона села стала темой многочисленных мемов. Военное значение населенного пункта связано с подступами к Орехову – одному из основных рубежей обороны ВСУ на Запорожском направлении.

Подступы к Орехову остаются одним из основных рубежей обороны ВСУ

Какую систему безопасности предлагает Россия

Российские предложения 11 ноября на конференции в Москве представил глава департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин. Он изложил три варианта: коллективный оборонный союз или двусторонние соглашения о взаимопомощи, политические договоренности о невмешательстве на стороне противников друг друга в случае агрессии и двусторонние пакты о ненападении.

"Например, соглашения такого типа могли бы заключаться, в частности, с отдельными государствами – членами НАТО, которые тогда получили бы, скажем, дополнительные индивидуальные гарантии безопасности от Российской Федерации", – заявил Дробинин.

Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский назвал новую систему безопасности Европы центральной темой двухдневной встречи в Абу-Даби. Часть европейских политиков выступает против обсуждения общей архитектуры безопасности до конкретного прогресса в прекращении войны против Украины, включая договоренности о прекращении огня. Американские представители, в свою очередь, выразили готовность к таким дискуссиям.

Как сообщал "Телеграф", Бывший советник Трампа Джон Болтон считает, что обсуждать будущее Украины, России и Европы бессмысленно, пока не остановлена российская агрессия. По его словам, стороны ведут диалог о чем угодно, но только не о самом важном.