В этой области Украины грозы бьют в три раза чаще, чем на море. А где гроз меньше всего?

Грозовой сезон длится несколько месяцев

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В Украине каждый год в среднем фиксируют от 27 до 30 грозовых дней. В то же время в зависимости от региона этот показатель может существенно отличаться. Чаще грозы возникают в Карпатах, тогда как на побережье Черного и Азовского морей они встречаются почти втрое реже.

Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань. Полную версию читайте по ссылке: "Сентябрь становится четвертым месяцем лета": синоптик объяснил, как меняется климат Украины

По словам синоптика, именно Карпатский регион является рекордсменом по числу грозовых дней. Там в среднем насчитывается около 45 в год. Для сравнения, на побережье Черного и Азовского морей грозы наблюдаются всего 15–22 дня в течение года.

Днем гроза. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Специалист объяснил, что грозовой сезон в Украине обычно длится с мая по сентябрь. Наибольшая активность приходится на июнь и июль, когда создаются благоприятные условия для развития мощных атмосферных процессов.

Как отметил Виталий Постригань, для образования грозы необходим сильный прогрев земной поверхности. Поэтому теплый и насыщенный влагой воздух быстро поднимается в верхние слои атмосферы, где начинают формироваться кучево-дождевые облака.

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