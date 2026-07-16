В цій області України грози бʼють у три рази частіше, ніж на морі. А де гроз найменше?

Грозовий сезон триває кілька місяців

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Україні щороку в середньому фіксують від 27 до 30 грозових днів. Водночас залежно від регіону цей показник може суттєво відрізнятися. Найчастіше грози виникають у Карпатах, тоді як на узбережжі Чорного й Азовського морів вони трапляються майже втричі рідше.

Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. Повну версію читайте за посиланням: "Вересень стає четвертим місяцем літа": синоптик пояснив, як змінюється клімат України"

За словами синоптика, саме Карпатський регіон є рекордсменом за кількістю грозових днів. Там їх у середньому налічується близько 45 на рік. Для порівняння, на узбережжі Чорного та Азовського морів грози спостерігаються лише 15–22 дні протягом року.

Гроза у Карпатах. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Фахівець пояснив, що грозовий сезон в Україні зазвичай триває з травня до вересня. Найбільша активність припадає на червень і липень, коли створюються найсприятливіші умови для розвитку потужних атмосферних процесів.

Як зазначив Віталій Постригань, для утворення грози необхідний сильний прогрів земної поверхні. Через це тепле й насичене вологою повітря швидко підіймається у верхні шари атмосфери, де починають формуватися купчасто-дощові хмари.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи встигаємо підготуватися до зими у Києві. Дізнайтеся, які райони ризикують залишитися без тепла.