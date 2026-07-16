Масло, сметана, йогурты, сыры: в "АТБ" скидки до 41% на молочные продукты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Некоторые товары можно приобрести почти вдвое дешевле
На этой неделе сеть супермаркетов "АТБ" запустила новую акцию на широкий ассортимент молочной продукции. Покупатели могут сэкономить от 30% до 41% на масле, сырах, сметане, йогуртах, молоке и других популярных товарах.
Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа" — Цены в "АТБ" упали на 55% на некоторые товары: что можно купить с большими скидками на этой неделе
Наибольшую скидку получил мягкий сыр Premialle "Фелата". Его можно приобрести за 46,90 грн вместо 79,90 грн, что на 41% дешевле. Также на 40% подешевели плавленые сыры Molendam Hollander, Julienne и Vershkoviy — их стоимость составляет всего 16 грн вместо 26,90 грн.
Заметно снизились цены и на сливочное масло. Масло "Ферма" жирностью 62% в пачке 180 г продают за 73,08 грн вместо 111,90 грн, а масло "Злагода" 72,7% — за 67,05 грн. Большая упаковка масла "Ферма" 72,6% весом 400 г стоит 178,65 грн вместо 266,40 грн.
Любители кисломолочной продукции могут существенно сэкономить. Айран "Яготинський" (обычный и с укропом) продается по 21,50 грн. вместо 32,90 грн. Йогурт "Злагода" со вкусом абрикоса и моркови стоит 20,50 грн, а йогурт "Яготинський" со вкусом вишни и черешни — 28,71 грн. Ряженку "Яготинська" 3,2% можно приобрести за 27,81 грн, а сметану "Злагода" 10% — за 31,95 грн.
Кроме того, в акции принимает участие молоко "Ферма" 3,2%, которое продается за 46,71 грн вместо 66,90 грн. Вареная сгущенка "Іриска" стоит 62,01 грн, а глазированный сырок "Злагода" с ароматом ванили — всего 11,61 грн.
Выгодные предложения действуют и на разные виды сыров. Сулугуни, моцарелла и чеддер "Золотий резерв" продаются по 55,50 грн. вместо 86,90 грн. Безлактозная гауда SOT стоит 64,50 грн, сливочный сыр Almette Hochland – 57,87 грн, а плавленый сыр L’extra – 17,01 грн за упаковку.
Также со скидкой можно приобрести сыр "Комо Горіховий" весом 150 г. Его цена составляет 68,90 грн вместо 103,90 грн.
Акционные предложения действуют в течение этой недели, однако наличие отдельных товаров может отличаться в зависимости от конкретного магазина. Поэтому тем, кто планирует пополнить запасы молочной продукции, не стоит откладывать покупки.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как покупать у "АТБ" значительно дешевле: 6 секретов разумной экономии, о которых знают не все.