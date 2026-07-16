Масло, сметана, йогурты, сыры: в "АТБ" скидки до 41% на молочные продукты

Некоторые товары можно приобрести почти вдвое дешевле

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На этой неделе сеть супермаркетов "АТБ" запустила новую акцию на широкий ассортимент молочной продукции. Покупатели могут сэкономить от 30% до 41% на масле, сырах, сметане, йогуртах, молоке и других популярных товарах.

Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа" — Цены в "АТБ" упали на 55% на некоторые товары: что можно купить с большими скидками на этой неделе

Наибольшую скидку получил мягкий сыр Premialle "Фелата". Его можно приобрести за 46,90 грн вместо 79,90 грн, что на 41% дешевле. Также на 40% подешевели плавленые сыры Molendam Hollander, Julienne и Vershkoviy — их стоимость составляет всего 16 грн вместо 26,90 грн.

Существенные скидки на популярные товары

Заметно снизились цены и на сливочное масло. Масло "Ферма" жирностью 62% в пачке 180 г продают за 73,08 грн вместо 111,90 грн, а масло "Злагода" 72,7% — за 67,05 грн. Большая упаковка масла "Ферма" 72,6% весом 400 г стоит 178,65 грн вместо 266,40 грн.

Любители кисломолочной продукции могут существенно сэкономить. Айран "Яготинський" (обычный и с укропом) продается по 21,50 грн. вместо 32,90 грн. Йогурт "Злагода" со вкусом абрикоса и моркови стоит 20,50 грн, а йогурт "Яготинський" со вкусом вишни и черешни — 28,71 грн. Ряженку "Яготинська" 3,2% можно приобрести за 27,81 грн, а сметану "Злагода" 10% — за 31,95 грн.

На йогуртах тоже можно сэкономить

Кроме того, в акции принимает участие молоко "Ферма" 3,2%, которое продается за 46,71 грн вместо 66,90 грн. Вареная сгущенка "Іриска" стоит 62,01 грн, а глазированный сырок "Злагода" с ароматом ванили — всего 11,61 грн.

Выгодные предложения действуют и на разные виды сыров. Сулугуни, моцарелла и чеддер "Золотий резерв" продаются по 55,50 грн. вместо 86,90 грн. Безлактозная гауда SOT стоит 64,50 грн, сливочный сыр Almette Hochland – 57,87 грн, а плавленый сыр L’extra – 17,01 грн за упаковку.

Акционные предложения имеют ограничение во времени

Также со скидкой можно приобрести сыр "Комо Горіховий" весом 150 г. Его цена составляет 68,90 грн вместо 103,90 грн.

Акционные предложения действуют в течение этой недели, однако наличие отдельных товаров может отличаться в зависимости от конкретного магазина. Поэтому тем, кто планирует пополнить запасы молочной продукции, не стоит откладывать покупки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как покупать у "АТБ" значительно дешевле: 6 секретов разумной экономии, о которых знают не все.