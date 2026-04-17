Виделся с Ющенко и получал поздравления от Януковича: в Украину приехал неожиданный королевский гость

В Украину прибыл король Швеции Карл XVI Густав. В последний раз он посещал нашу страну 18 лет назад.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, король Швеции начал свой визит в Украину с чествования наших павших воинов. Сейчас он и украинский лидер находятся во Львове.

"Король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит в Украину (…) Очень благодарны за это уважение", — говорится в сообщении.

Вместе с королевским гостем в Украину прибыла министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард. В рамках визита Карл XVI Густав и Зеленский посетят школы и больницы.

Что известно о Карле XVI Густаве

Карл XVI Густав — король Швеции с 15 сентября 1973 года. Впервые он посетил Украину в 1978 году, когда страна входила в состав СССР. Тогда монарх посетил Киев. Следующий официальный визит состоялся 30 сентября – 3 октября 2008 года вместе с королевой Сильвией. Тогда король Швеции встретился с президентом Виктором Ющенко и спикером парламента Арсением Яценюком.

Карл XVI Густав

Кроме того, в 2014 году президент Виктор Янукович поздравил короля Швеции Карла XVI Густава с 40-летием его правления. Он пожелал королю крепкого здоровья, сил и успехов в выполнении его миссии, а шведскому народу – мира, благополучия и процветания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский планирует новое рабочее турне. В списке не только Ближний Восток.