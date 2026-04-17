"Возможны волны холода". Каким будет лето 2026 в Украине

Количество осадков за сезон может остаться в пределах нормы

Летом 2026 года температура воздуха может быть на несколько градусов выше климатической нормы. Но в то же время нельзя исключать волн холода — они тоже возможны.

Об этом кандидат географических наук Вера Балабух рассказала "Телеграфу" в материале: "Ждать ли аномальной жары летом 2026-го? Что климатолог прогнозирует для Украины".

Повышенное внимание к этому вопросу возникло неспроста. Лето 2024 года в Украине было настолько жарким, что побило 140-летний рекорд по температуре в Киеве — 34,2 градуса тепла. В целом по Украине температура превышала 40 градусов, где-то доходила до +42. Возникает закономерный вопрос: ждать ли подобного летом 2026 года и могут ли быть более высокие температуры.

По словам Балабух, сделать прогнозы на столь длительный период невозможно. В долгосрочных прогнозах можно говорить только об аномалиях, к примеру, по температуре, осадкам или климатической норме.

Мы не можем так заранее прогнозировать, какая именно будет температура воздуха. Ее значение можно спрогнозировать только за несколько суток. Долгосрочные прогнозы предусматривают только аномалии средней за сезон или месяц температуры воздуха, осадков и их вероятность. То есть ожидаются эти значения выше-ниже нормы или в пределах нормы. сказала собеседница.

Она добавила, что по расчетам мировых прогностических центров, ожидается, что средняя температура воздуха за месяц летом 2026 может быть на 1-2 градуса выше современной климатической нормы. При этом количество осадков за сезон может быть в пределах нормы.

Что касается осадков, то, к сожалению, такие прогнозы не позволяют сказать, как именно осадки будут распределяться в течение сезона. Если, например, в каком-то пункте за один дождь выпадет 3,5 месячных норм осадков и это будет единственный дождь за лето, то количество осадков будет выше нормы, хотя на самом деле будет наблюдаться сильная засуха. отметила Балабух.

Прогноз на лето 2026. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

С высокой вероятностью в летний период температура может превышать норму, но полностью исключать похолодания нельзя.

С большой вероятностью температура воздуха будет в целом выше нормы в течение длительного периода. Однако это не значит, что не будет волн холода. Они тоже возможны. Но будут кратковременными и менее интенсивными. подытожила кандидат географических наук.

