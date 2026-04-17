"Можливі хвилі холоду". Яким буде літо 2026 року в Україні

Кількість опадів за сезон може залишитися в межах норми

Влітку 2026 року температура повітря може бути на кілька градусів вищою за кліматичну норму. Але водночас не можна виключати хвиль холоду.

Про це кандидат географічних наук Віра Балабух розповіла "Телеграфу" у матеріалі: "Чи чекати на аномальну спеку влітку 2026-го? Що кліматолог прогнозує для України".

Підвищена увага до цього питання виникла недарма. Літо 2024 року в Україні було настільки спекотним, що побило 140-річний рекорд за температурою у Києві — 34,2 градуси тепла. Загалом в Україні температура перевищувала 40 градусів, десь доходила до +42. Виникає закономірне питання: чи чекати на подібне влітку 2026 року і чи можуть бути ще вищі температури.

За словами Балабух, зробити прогнози на такий тривалий період неможливо. У довгострокових прогнозах можна говорити лише про аномалії, наприклад, за температурою, опадом або кліматичною нормою.

Ми не можемо з такою завчасністю прогнозувати якою саме буде температура повітря. Ї́ї значення можна спрогнозувати лише за декілька діб. Довгострокові прогнози передбачають лише аномалії середньої за сезон чи місяць температури повітря, кількості опадів та їхню ймовірність. Тобто очікуються ці значення вище-нижче норми, чи в межах норми сказала співрозмовниця.

Вона додала, що за розрахунками світових прогностичних центрів, очікується, що середня температура повітря за місяць влітку 2026 року може бути на 1-2 градуси вищою за сучасну кліматичну норму. При цьому кількість опадів за сезон може бути в межах норми.

Щодо опадів, то на жаль, такі прогнози не дозволяють сказати як саме опади розподілятимуться протягом сезону. Якщо, наприклад, у якомусь пункті за один дощ випаде 3,5 місячних норми опадів і це буде єдиний дощ за літо, то кількість опадів буде вищою за норму, хоча, насправді, спостерігатиметься сильна посуха. зауважила Балабух.

Прогноз на літо 2026. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

З високою ймовірністю у літній період температура може перевищувати норму, але повністю виключати похолодання не можна.

З великою ймовірністю температура повітря буде загалом вищою за норму протягом тривалого періоду. Проте це не значить що не буде хвиль холоду. Вони також можливі. Але будуть короткочасними і менш інтенсивними. підсумувала кандидат географічних наук

