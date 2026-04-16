Когда Россия может усилить атаки: Кулеба рассказал о планах Кремля

Враг будет использовать природу в качестве союзника

Самыми опасными моментами для украинской энергетической системы, скорее всего, будут лето и зима. Об этом свидетельствуют тактика россиян и прогнозы синоптиков, обещающих аномально жаркое лето.

Такой точкой зрения поделился экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в собственном Youtube-канале. Тактика оккупантов выдает четкий расчет.

По словам Кулебы, в последнее время, несмотря на то, что украинская ПВО против баллистики находится в истощенном состоянии, количество использования Москвой баллистических ракет не растет.

"Я могу сделать предположение, что они просто приберегают эту эскалацию баллистических ударов на разгар лета. Почему? Потому что есть два момента, когда наша энергетическая система будет в состоянии наивысшей уязвимости", – сказал он.

Дмитрий Кулеба. Фото: Getty Images

Дипломат подчеркнул, что летом в Украине обещают жару до +40 градусов. Такие температурные показатели создают нагрузку на энергетическую систему так же, как и в -15 зимой.

"И валить энергетическую систему нужно именно в такие пиковые моменты. Соответственно есть основания предположить, что наиболее интенсивные баллистические удары придутся именно на пик лета и на пик зимы", — пояснил бывший глава МИД.

К слову, эксперты уже прогнозируют, что отключения света летом 2026 года могут быть более длительными, чем в прошлом. По мнению руководителя энергетических программ Украинского института будущего Андриана Прокопа, самая сложная ситуация с электроснабжением ожидается в июне, июле и августе. Именно эти месяцы могут стать пиковыми по уровню дефицита электроэнергии из-за сочетания нескольких факторов.