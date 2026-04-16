Коли Росія може посилити атаки: Кулеба розповів про плани Кремля

Ворог використовуватиме природу як союзника

Найнебезпечнішими моментами для української енергетичної системи скоріше за все будуть літо та зима. Про це свідчать тактика росіян та прогнози синоптиків, що обіцяють аномально спекотне літо.

Такою думкою поділився ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у власному Youtube-каналі. Тактика окупантів видає чіткий розрахунок.

За словами Кулеби, останнім часом попри те, що українська ППО проти балістики перебуває в виснаженому стані, кількість використання Москвою балістичних ракет не зростає.

"Я можу зробити припущення, що вони просто приберігають цю ескалацію балістичних ударів на розпал літа. Чому? Тому що є два моменти, коли наша енергетична система буде в стані найвищої вразливості", – сказав він.

Дмитро Кулеба. Фото: Getty Images

Дипломат наголосив, що влітку в Україні обіцяють спеку до +40 градусів. Такі температурні показники створюють навантаження на енергетичну систему таке саме, як і у -15 взимку.

"І валити енергетичну систему потрібно саме от в такі пікові моменти. Відповідно є підстави припустити, що найбільш інтенсивні балістичні удари припадуть саме на пік літа і на пік зими", – пояснив колишній глава МЗС.

До слова, експерти вже прогнозують, що відключення світла влітку 2026 року можуть бути тривалішими, ніж торік. На думку керівника енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріана Прокопа, найскладніша ситуація з електропостачанням очікується у червні, липні та серпні. Саме ці місяці можуть стати піковими за рівнем дефіциту електроенергії через поєднання кількох факторів.