Три кризиса во время войны на истощение: эксперт о наиболее вероятном сценарии завершения боевых действий

Особенно опасно, когда разные угрозы сходятся в одной точке одновременно, предупреждает Грицак

В Украине сейчас сошлись три кризиса. Ближайший вероятный сценарий завершения войны близок к плохому перемирию и миру, близкому к капитуляции.

На общий боевой потенциал армии эти кризисы не скажутся, однако существенно отразятся на настроениях населения. Об этом на канале "Орестократия" рассказал историк и публицист Ярослав Грицак.

Что нужно знать

В Украине одновременно развиваются военный, экономический и политический кризисы

Самый вероятный сценарий завершения войны Грицак оценивает как "плохое перемирие"

Страна может избежать этого, если признает масштабы угроз

По его словам, первый кризис военного характера, поскольку каждый день украинцы получают тревожные известия с фронта. Второй кризис, по его мнению, экономический и связан с ударами российских ракет по нашей энергетической системе. А третий важный кризис — политический, также связанный с "Миндичгейтом".

"Это очень опасная точка, когда три кризиса сходятся в одном месте", — отметил историк.

Вместе с приближающимися зимними холодами все эти факторы, не сказываясь в целом на боеспособности Украины, влияют на настроения населения, отметил он.

"А поскольку эта война является войной на истощение, в такой войне главный результат не решения на поле боя, а то, насколько страна готова вынести бремя этой войны", — отметил Ярослав Грицак.

По его мнению, "переплетение" этих трех точек ставит страну в очень затруднительное положение. Впрочем, историк не считает, что его пессимистический прогноз неизбежно сбудется. Для этого украинцам нужно уяснить масштабы кризиса, чтобы "отбиться" от угрозы.

