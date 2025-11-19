Три кризиса во время войны на истощение: эксперт о наиболее вероятном сценарии завершения боевых действий
Особенно опасно, когда разные угрозы сходятся в одной точке одновременно, предупреждает Грицак
В Украине сейчас сошлись три кризиса. Ближайший вероятный сценарий завершения войны близок к плохому перемирию и миру, близкому к капитуляции.
На общий боевой потенциал армии эти кризисы не скажутся, однако существенно отразятся на настроениях населения. Об этом на канале "Орестократия" рассказал историк и публицист Ярослав Грицак.
Что нужно знать
- В Украине одновременно развиваются военный, экономический и политический кризисы
- Самый вероятный сценарий завершения войны Грицак оценивает как "плохое перемирие"
- Страна может избежать этого, если признает масштабы угроз
По его словам, первый кризис военного характера, поскольку каждый день украинцы получают тревожные известия с фронта. Второй кризис, по его мнению, экономический и связан с ударами российских ракет по нашей энергетической системе. А третий важный кризис — политический, также связанный с "Миндичгейтом".
"Это очень опасная точка, когда три кризиса сходятся в одном месте", — отметил историк.
Вместе с приближающимися зимними холодами все эти факторы, не сказываясь в целом на боеспособности Украины, влияют на настроения населения, отметил он.
"А поскольку эта война является войной на истощение, в такой войне главный результат не решения на поле боя, а то, насколько страна готова вынести бремя этой войны", — отметил Ярослав Грицак.
По его мнению, "переплетение" этих трех точек ставит страну в очень затруднительное положение. Впрочем, историк не считает, что его пессимистический прогноз неизбежно сбудется. Для этого украинцам нужно уяснить масштабы кризиса, чтобы "отбиться" от угрозы.
Напомним, "Телеграф" писал, что когда в Украине наступит мир и откроются границы, массовой миграции из страны не произойдет. Уедут, в большинстве своем, только мужчины, считает директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова.