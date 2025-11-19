Три кризи під час війни на виснаження: експерт про найімовірніший сценарій завершення бойових дій

Особливо небезпечно, коли різні загрози сходяться в одній точці одночасно

В Україні зараз зійшлися три кризи. Найближчий найімовірніший сценарій завершення війни близький до поганого перемирʼя і миру, близького до капітуляції.

На загальний бойовий потенціал армії ці кризи не вплинуть, проте суттєво позначаться на настроях населення. Про це на каналі "Орестократія" розповів історик та публіцист Ярослав Грицак.

Що треба знати

В Україні одночасно розвиваються воєнна, економічна та політична кризи

Найімовірніший сценарій завершення війни Грицак оцінює як "погане перемир’я".

Країна може уникнути цього, якщо визнає масштаби загроз

За його словами, перша криза є воєнного характеру, оскільки кожен день українці отримують тривожні звістки. з фронту. Друга криза, на його думку, економічна й пов'язана з ударами російських ракет по нашій енергетичній системі. А третя важлива криза — політична, також пов'язана з "Міндічгейтом".

"Це дуже небезпечна точка, коли три кризи сходяться в одному місці", — зауважив історик.

Разом із зимовими холодами, які наближаються, усі ці фактори, не позначаючись загалом на боєздатності України, впливають на настрої населення, зауважив він.

"А оскільки ця війна є війною на виснаження, у такій війні головний результат не вирішення на полі бою, а те, наскільки країна готова винести тягар цієї війни", — зазначив Ярослав Грицак.

На його думку, "переплетіння" цих трьох точок ставить країну у дуже скрутне становище. Утім, історик не вважає, що його песимістичний прогноз неминуче справдиться. Для цього українцям треба усвідомити масштаби кризи, щоб "відбитися" від загрози.

