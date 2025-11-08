Графики с нами надолго? Министр рассказала, в каком состоянии энергетика после обстрела

Энергетики вместе с властями оценивают последствия атак

Гражданская энергетическая структура ночью 8 ноября пережила одну из самых больших прямых атак баллистическими ракетами. Для устранения повреждений и стабилизации работы энергосистемы операторам сначала пришлось применять графики аварийных отключений и затем ввести графики почасовых отключений.

Их было введено, чтобы потребителям проще было планировать свои действия в связи с отключениями электроэнергии. Об этом во время телемарафона сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

Что нужно знать

Украинская энергетика подверглась одной из самых масштабных атак баллистическим ракетами

Из-за повреждений объектов пришлось сначала ввести аварийные отключения, а после графики

Добыча газа уже возобновлена

По ее словам, команда Минэнерго совместно с местными властями не просто в регионах оценивает последствия, а координирует действия, чтобы разворачивать альтернативные источники питания типа малых блочных модульных котельных, которые могут вернуть людям тепло и людям свет.

"Но здесь очень важно понять украинцам, что даже для того чтобы нам провести ремонты для стабилизации работ, конечно, нужны графики отключений, по-другому система не работает", — подчеркнула Светлана Гринчук.

Даже для мелких ремонтов нужно на время выключать оборудование, пояснила она, добавив, что все соответствующие службы работают, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

"Хотя, учитывая количество применяемых против украинской энергетики ракет, последствия все равно есть", — отметила министр.

Удары по газовой инфраструктуре

Спасатели ликвидируют пожар на газовом объекте в Полтавской области

Также Светлана Гринчук отметила, что, несмотря на удары по газовой инфраструктуре, добыча "голубого топлива" уже восстановлена. И это позволило избежать критической ситуации.

Чиновница напомнила, что с октября произошла уже пятая атака на энергообъекты и седьмая — на газовую инфраструктуру, не считая ежедневных атак россиян.

Сейчас профильное министерство работает над привлечением дополнительного импорта газа, чтобы в течение отопительного сезона страна чувствовала себя стабильнее. Украина чувствует колоссальную поддержку международных партнеров, помогающих как финансово, так и физически газом.

"И это позволяет нам действительно заполнить тот уровень, который мы планировали к отопительному сезону, хранилища. И позволяет сейчас покрывать также потребление, которое у нас есть", — резюмировала чиновник.

Напомним, "Телеграф" писал, что в воскресенье, 9 ноября, в большинстве регионов будут применяться ограничения энергоснабжения с 00:00 до 23:59 — объемом от 2 до 4 очередей.