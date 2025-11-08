Графіки з нами надовго? Міністерка розповіла, у якому стані енергетика після обстрілу

Енергетики разом із владою оцінюють наслідки атак

Цивільна енергетична структура вночі 8 листопада пережила одну з найбільших прямих атак балістичними ракетами. Щоб усунути пошкодження та стабілізувати роботу енергосистеми, операторам спочатку довелося застосовувати графіки аварійних відключень та потім ввести графіки погодинних відключень.

Їх було запроваджено, щоб споживачам простіше було планувати свої дії у зв'язку з відключеннями електроенергії. Про це під час телемарафону повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Що треба знати

Українська енергетика зазнала однієї з наймасштабніших атак балістичними ракетами

Через пошкодження об’єктів довелося спочатку ввести аварійні відключення, а згодом графіки

Видобуток газу вже відновлено

За її словами, команда Міненерго спільно з місцевою владою не просто в регіонах оцінює наслідки, а координуємо дії щодо того, щоб розгортати альтернативні джерела живлення на кшталт малих блокових модульних котелень, аби повертати людям тепло та людям світло.

"Але тут дуже важливо зрозуміти українцям, що навіть для того, щоб нам провести ремонти для стабілізації робіт, звичайно, потрібні графіки відключень, по-іншому система не працює", — наголосила Світлана Гринчук.

Навіть для дрібних ремонтів потрібно на певний час вимикати обладнання, пояснила вона, додавши, що наразі усі відповідні служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію.

"Хоча, з огляду на кількість застосованих проти української енергетики ракет, наслідки все одно є", — зауважила міністерка.

Удари по газовій інфраструктурі

Рятувальники ліквідовують пожежу на газовому об'єкті у Полтавській області

Також Світлана Гринчук зазначила, що попри удари по газовій інфраструктурі, видобуток "блакитного палива" вже відновлено. І це дозволило уникнути критичної ситуації.

Урядовиця нагадала, що від жовтня відбулася вже п'ята атака на енергооб'єкти та сьома — на газову інфраструктуру, не рахуючи щоденних атак росіян.

Наразі профільне міністерство працює над залученням додаткового імпорту газу, щоб протягом опалювального сезону країна почувала себе стабільніше. Україна відчуває колосальну підтримку міжнародних партнерів, які допомагають як фінансово, так і фізично газом.

"І це дозволяє нам дійсно заповнити на той рівень, який ми планували до опалювального сезону, сховища. І дозволяє зараз покривати також споживання, яке в нас є", — резюмувала посадовиця.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у неділю, 9 листопада, у більшості регіонів будуть застосовуватись обмеження енергопостачання з 00:00 до 23:59 — обсягом від 2 до 4 черг.