Разводы и сыновья. Что известно о личной жизни мэра Харькова Игоря Терехова

Политик имел насыщенную личную жизнь

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

О личной жизни мэра Харькова Игоря Терехова, которого называют одним из кандидатов на должность премьер-министра Украины, известно не так много. "Телеграф" решил выяснить, на ком был женат политик и сколько у него детей.

Браки и дети Игоря Терехова

Известно, что мэр Харькова состоял в браке с Аллой Пазюк 1974 года рождения. Когда именно пара обручилась точно неизвестно, однако в 1995 году у них родился сын Николай. Поговаривают, что в тех же 90-х супруги развелись.

В течение 2007-2014 годов Алла вела предпринимательскую деятельность. У женщины был бизнес по созданию кожаных и галантерейных изделий. А вот сын Николай получал образование в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, а именно — в Институте подготовки кадров для органов юстиции. Парень активно был вовлечен в спорт – кикбоксинг.

Сын Терехова занимался кикбоксингом, Фото: thepage.ua

В течение 2 лет занимал должность начальника службы Харьковского ремонтно-строительного предприятия. Сейчас Николай состоит в браке с женой Тамарой. У них есть дочь Ангелина.

Второй супругой политика была Елена Винник (Пиженко). Женщина родилась в 1966 году в Кропивницком. Она училась в местном медицинском колледже. Брак Терехова с Винник длился 11 лет, а развод состоялся в 2014 году. Оказалось, что прекратить отношения захотел Терехов. Причиной, как он рассказывал в суде, стало разногласие в воспитании детей и видении семьи в целом.

Вторая жена Терехова – Елена Винник (Пиженко) Фото: thepage.ua

У супругов появилось на свет двое сыновей. Матвей родился в 2003 году, тогда как Андрей в 2006. Известно, что Матвей учился в государственной гимназии с усиленной военной подготовкой "Кадетский корпус".

Сын Терехова - Матвей, Фото: thepage.ua

Сын Терехова - Андрей, Фото: thepage.ua

Личная жизнь Терехова сейчас

В декабре 2021 года мэр Харькова подтвердил, что находится в отношениях с Анной Кузнецовой. Политик раскрыл, что они вместе уже много лет. Кузнецова работала журналистом, и таким образом Терехов с ней познакомился.

"Никто ничего не скрывал никогда. Наши отношения продолжаются много лет. Все об этом прекрасно знают и нам нечего скрывать. Я Аню знаю уже более десяти лет, сначала мы познакомились, потому что она меня интервьюировала", — поделился политик.

Также чиновник отметил, что его избранница была последней, кто брал интервью у Януковича в Украине, когда он убегал из Харькова. "Кстати, она последний журналист в Украине, который брал интервью у Януковича, когда он убегал из Харькова", — добавил мужчина.

Терехов рассказал об Анне Кузнецовой

Известно, что Кузнецова в 2015 году стала депутатом Харьковского областного совета от партии "Возрождение". Также возглавляла должность секретаря комиссии по регламенту, этике, депутатской деятельности и контролю за исполнением решений облсовета.

Анна Кузнецова, Фото: "Харьковские известия"

Некоторое время работала заместителем директора газеты "Харьковские известия". В 2020 году стала депутатом партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков". В конце 2023 женщина сложила полномочия депутата Харьковского областного совета.

Где сейчас живут сыновья Терехова

В июне 2024 года мэр Харькова рассказал, что сын Николай проживает в Украине, но не в Харькове. По словам Терехова, он занимается волонтерством. А вот сын Матвей, как отметил чиновник, живет за границей. У него серьезные проблемы со зрением. Сейчас парень получает образование. Младший сын Терехова — Андрей — в 2023 году заканчивал школу и готовился к поступлению в вуз. Однако неизвестно, куда именно вступил парень.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о дочерях министра энергетики Дениса Шмыгаля.