Розлучення і сини. Що відомо про особисте життя мера Харкова Ігоря Терехова

Політик мав насичене особисте життя

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Про особисте життя мера Харкова Ігоря Терехова, якого називають одним із кандидатів на посаду прем'єр-міністра України, відомо не так багато. "Телеграф" вирішив з'ясувати, з ким був одружений політик і скільки у нього дітей.

Шлюби та діти Ігоря Терехова

Відомо, що мер Харкова був у шлюбі з Аллою Пазюк 1974 року народження. Коли саме пара побралась точно невідомо, однак у 1995 році в них народився син Микола. Подейкують, що в тих же 90-х подружжя розлучилось.

Упродовж 2007-2014 років Алла вела підприємницьку діяльність. Жінка мала бізнес зі створення шкіряних та галантерейних виробів. А от син Микола здобував освіту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, а саме — в Інституті підготовки кадрів для органів юстиції. Хлопець активно був залучений у спорт — кікбоксинг.

Син Терехова займався кікбоксингом, Фото: thepage.ua

Протягом 2 років обіймав посаду начальника служби Харківського ремонтно-будівельного підприємства. Зараз Микола перебуває у шлюбі з дружиною Тамарою. Вони мають доньку Ангеліну.

Другою дружиною політика була Олена Винник (Піженко). Жінка народилася у 1966 році у Кропивницькому. Вона навчалась у місцевому медичному коледжі. Шлюб Терехова з Винник тривав протягом 11 років, а розлучення відбулось у 2014 році. Відомо, що припинити стосунки захотів Терехов. Причиною, як він розповідав у суді, стало розбіжності у вихованні дітей та баченні сім'ї загалом.

Друга дружина Терехова - Олена Винник (Піженко), Фото: thepage.ua

У подружжя з'явилося на світ двоє синів. Матвій народився у 2003 році, тоді як Андрій — у 2006. Відомо, що Матвій навчався у державній гімназії з посиленим військовим вишкілом "Кадетський корпус".

Син Терехова Матвій, Фото: thepage.ua

Син Терехова Андрій, Фото: thepage.ua

Особисте життя Терехова зараз

У грудні 2021 року міський голова Харкова підтвердив, що перебуває у стосунках з Анною Кузнецовою. Політик розкрив, що вони разом вже багато років. Кузнецова працювала журналістом, і таким чином Терехов з нею познайомився.

"Ніхто нічого не приховував ніколи. Наші стосунки тривають багато років. Усі про це прекрасно знають і нам нема чого приховувати. Я Аню знаю вже понад десять років, спочатку ми познайомилися, бо вона в мене брала інтерв'ю", — поділився політик.

Також чиновник зазначив, що його обраниця була останньою, хто брав інтерв'ю в Януковича в Україні, коли він тікав з Харкова. "До речі, вона останній журналіст в Україні, який брав інтерв'ю в Януковича, коли він тікав з Харкова", — додав чоловік.

Терехов розповів про Анну Кузнецову

Відомо, що Кузнецова у 2015 році стала депутатом Харківської обласної ради від партії "Відродження". Також очолювала посаду секретаря комісії з питань регламенту, етики, депутатської діяльності та контролю за виконанням рішень облради.

Анна Кузнецова, Фото: "Харківські відомості"

Певний час працювала заступником директора газети "Харківські відомості".У 2020 році стала депутатом партії "Блок Кернеса — Успішний Харків". Наприкінці 2023 року жінка склала повноваження депутата Харківської обласної ради.

Де зараз живуть сини Терехова

У червні 2024 року мер Харкова розповів, що син Микола проживає в Україні, але не у Харкові. За словами Терехова, він займається волонтерством. А от син Матвій, як зазначив чиновник, живе закордоном. Він має серйозні проблеми із зором. Зараз хлопець здобуває освіту. Натомість молодший син Терехова — Андрій у 2023 році закінчував школу й готувався до вступу у виш. Однак достеменно невідомо, куди саме вступив хлопець.

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