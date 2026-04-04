СБУ зупинила роботу гіганта чорної металургії на Луганщині. Що там виготовляли окупанти

Комбінат було окуповано з 2014 року

Служба безпеки України (СБУ) підтвердила ураження дронами Алчевського меткомбінату у тимчасово окупованому Луганську. Його окупанти використовують для забезпечення військово виробництва.

Як повідомили в пресслужбі, це було друге за місяць успішне ураження об'єкта. Наразі роботу меткомбінату зупинено.

"Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з побратимами 1-го окремого центру Сил безпілотних систем Збройних Сил України вдруге за місяць завдали удару по Алчевському металургійному комбінату — одному з ключових промислових об’єктів, який окупанти використовують для забезпечення свого військового виробництва", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продукція заводу постачається на російський "Уралвагонзавод", де виготовляють військову техніку для армії РФ, зокрема танки Т-90М "Прорив" та гаубиці "Мста-С".

"Після ідентифікації розташування критичних виробничих потужностей комбінату по них було завдано ударів дронами FP-2 компанії "Fire Point". У результаті ураження пошкоджено доменні печі, ключові виробничі цехи, дистиляційні колони, газопроводи та електропідстанції, що забезпечують роботу підприємства. Через завдані ушкодження комбінат зупинив роботу", — додали в СБУ.

Як працював завод до війни та що з ним зробили росіяни

Алчевський металургійний комбінат — одне з найстаріших та ключових підприємств чорної металургії на сході Україні. Його особливістю були масштаби роботи, адже тут проводили повний цикл від руди до готового прокату. Комбінат виготовляв чавун, сталь та металопрокат.

Продукція цього заводу до 2014 року експортувалась у різні країни світу. На підприємстві працювало до 13 тисяч осіб. Після окупація Алчевська меткомбінат майже не працював, адже основну сировину туди не доставляли.

Алчевський металургійний комбінат

Однак окупанти не заморозили роботу доменних печей, а підтримували їх. Поступово виробництво налагодилось, хоча й не в тому масштабі як раніше. Наразі завод виготовляє сировину, яку Росія використовує для свого оборонно-промислового комплексу.

Зауважимо, що особливістю доменних печей є те, що вони не повинні гаснути, адже якщо це станеться — піч неможливо розпалити наново. Вона просто застигає.

