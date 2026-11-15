Мріє про Ялту, але не взяв Малу Токмачку: у МЗС потролили амбіції Путіна

Москва запропонувала окремим країнам НАТО укласти двосторонні пакти про ненапад

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У неділю, 15 листопада, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висміяв російські ідеї "нової архітектури безпеки в Європі". Він зіставив мрії президента РФ Володимира Путіна про Ялту 1945 року з нездатністю російської армії захопити Малу Токмачку в Запорізькій області.

Заяву глави української дипломатії опублікувала пресслужба МЗС України. Основою безпеки вільної Європи міністр назвав припинення російської агресії проти України.

Що Сибіга відповів Путіну

"Путін закидає ідеями про перекроювання європейського порядку безпеки. У своїх мріях він бачить себе в Ялті 1945 року. Проблема в тому, що, щоб висувати ідеї такого масштабу, спочатку потрібно виграти світову війну", – заявив міністр.

"Востаннє, коли я перевіряв, Росія витратила чотири роки і вісім місяців на те, щоб "майже захопити" село Мала Токмачка в Запорізькій області", – додав Сибіга.

Андрій Сибіга/Фото: facebook.com/andrij.sybiha

За словами дипломата, за час вторгнення Росія втратила понад 1,6 мільйона військових убитими й пораненими, але не досягла жодної своєї мети. Лише за жовтень її втрати, як заявив Сибіга, становили 54 400 окупантів. Водночас Україна за той самий місяць звільнила більше території, ніж російським військам вдалося захопити.

"На цьому етапі максимум, про що Путін може домовлятися, – це справедливе припинення вогню вздовж поточної лінії зіткнення, а не сфери впливу в Європі. Відверто кажучи, Європі не потрібен новий порядок безпеки. Він уже існує, і Росія постійно його порушує", – наголосив глава МЗС.

Чому в заяві прозвучали Ялта та Мала Токмачка

Ялтинська конференція проходила 4–11 лютого 1945 року під час Другої світової війни. Президент США Франклін Рузвельт, прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль і глава СРСР Йосип Сталін обговорювали там подальший перебіг війни та повоєнний устрій світу.

Серед тем були майбутнє Німеччини та Східної Європи, а також створення Організації Об’єднаних Націй. Лідери союзників приїхали до Ялти, вважаючи перемогу в Європі практично неминучою. Саме на тлі цих масштабних рішень Сибіга нагадав про результати нинішнього російського вторгнення.

Мала Токмачка розташована за 75 кілометрів від Запоріжжя. Російські чиновники та пропагандисти неодноразово оголошували про її захоплення, а українські військові спростовували ці заяви. На цьому тлі оборона села стала темою численних мемів. Військове значення населеного пункту пов’язане з підступами до Оріхова – одного з основних рубежів оборони ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Підступи до Оріхова залишаються одним з основних рубежів оборони ЗСУ

Яку систему безпеки пропонує Росія

Російські пропозиції 11 листопада на конференції в Москві представив керівник департаменту зовнішньополітичного планування МЗС Росії Олексій Дробінін. Він виклав три варіанти: колективний оборонний союз або двосторонні угоди про взаємодопомогу, політичні домовленості про невтручання на боці противників одне одного в разі агресії та двосторонні пакти про ненапад.

"Наприклад, угоди такого типу могли б укладатися, зокрема, з окремими державами – членами НАТО, які тоді отримали б, скажімо, додаткові індивідуальні гарантії безпеки від Російської Федерації", – заявив Дробінін.

Глава російської делегації на переговорах щодо України Володимир Мединський назвав нову систему безпеки Європи центральною темою дводенної зустрічі в Абу-Дабі. Частина європейських політиків виступає проти обговорення спільної архітектури безпеки до конкретного прогресу в припиненні війни проти України, зокрема домовленостей про припинення вогню. Американські представники, своєю чергою, висловили готовність до таких дискусій.

Як повідомляв "Телеграф", колишній радник Трампа Джон Болтон вважає, що обговорювати майбутнє України, Росії та Європи безглуздо, доки не зупинено російську агресію. За його словами, сторони ведуть діалог про що завгодно, але тільки не про найважливіше.