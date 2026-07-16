Масло, сметана, йогурти, сири: в "АТБ" знижки до 41% на молочні продукти

Деякі товари можна придбати майже удвічі дешевше

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Цього тижня мережа супермаркетів "АТБ" запустила нову акцію на широкий асортимент молочної продукції. Покупці можуть заощадити від 30% до 41% на маслі, сирах, сметані, йогуртах, молоці та інших популярних товарах.

Докладніше про це читайте в матеріалі "Телеграфа" — Ціни в "АТБ" впали на 55% на деякі товари: що можна купити з великими знижками цього тижня

Найбільшу знижку отримав м'який сир Premialle "Фелата". Його можна придбати за 46,90 грн замість 79,90 грн, що на 41% дешевше. Також на 40% подешевшали плавлені сири Molendam Hollander, Julienne та Vershkoviy — їхня вартість становить лише 16 грн замість 26,90 грн.

Суттєві знижки на популярні товари

Помітно знизилися ціни й на вершкове масло. Масло "Ферма" жирністю 62% у пачці 180 г продають за 73,08 грн замість 111,90 грн, а масло "Злагода" 72,7% — за 67,05 грн. Велика упаковка масла "Ферма" 72,6% вагою 400 г коштує 178,65 грн замість 266,40 грн.

Любителі кисломолочної продукції також можуть суттєво заощадити. Айран "Яготинський" (звичайний та з кропом) продається по 21,50 грн замість 32,90 грн. Йогурт "Злагода" зі смаком абрикоса та моркви коштує 20,50 грн, а йогурт "Яготинський" зі смаком вишні та черешні — 28,71 грн. Ряжанку "Яготинська" 3,2% можна придбати за 27,81 грн, а сметану "Злагода" 10% — за 31,95 грн.

На йогуртах теж можна заощадити

Крім того, в акції бере участь молоко "Ферма" 3,2%, яке продається за 46,71 грн замість 66,90 грн. Варене згущене молоко "Іриска" коштує 62,01 грн, а глазурований сирок "Злагода" з ароматом ванілі — лише 11,61 грн.

Вигідні пропозиції діють і на різні види сирів. Сулугуні, моцарела та чеддер "Золотий резерв" продаються по 55,50 грн замість 86,90 грн. Безлактозна гауда SOT коштує 64,50 грн, вершковий сир Almette Hochland — 57,87 грн, а плавлений сир L'extra — 17,01 грн за упаковку.

Акційні пропозиції мають обмеження в часі

Також зі знижкою можна придбати сир "Комо Горіховий" вагою 150 г. Його ціна становить 68,90 грн замість 103,90 грн.

Акційні пропозиції діють протягом поточного тижня, однак наявність окремих товарів може відрізнятися залежно від конкретного магазину. Тому тим, хто планує поповнити запаси молочної продукції, варто не відкладати покупки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як купувати в "АТБ" значно дешевше: 6 секретів розумної економії, про які знають не всі.