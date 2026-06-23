Військових ТЦК на фронт, а функції — поліції? У Раді пояснили, як планують реформувати систему

Військові мають у відповідних центрах навчати вже мобілізованих

Після резонансної справи мобілізованого з інвалідністю через психічний розлад Богдана Кошеля, якого засудили до довічного за вбивство двох військових, в Міністерстві оборони України вирішили перевірити усі ТЦК. Також не перший день йдуть розмови про реформу цього органу.

Народні обранці розповіли "Телеграфу", чи буде користь від цих перевірок, чого чекати від реформи та коли.

Чи є сенс в анонсованих перевірках

Членкиня комітету ВР з національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Фріз та членкиня комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, народна депутатка Юлія Яцик, погоджуються з тим, що раніше службові перевірки ТЦК нічого не змінювали.

Нардепки вважають, що ці заходи матимуть сенс, якщо їхнім наслідком буде підтримка реформи мобілізації та запобігання повторенню ганебних випадків порушення прав військовозобовʼязаних у майбутньому.

"Якщо не змінюють навіть кримінальні провадження, арешти, тримання під вартою і накладення арештів на майно топпосадовців ТЦК, топвійськовослужбовців, то що може змінити службова перевірка, наслідком якої щонайменше може бути нагадування про обов'язки військової служби, а найтяжче покарання – це сувора догана. Це ні про що", – пояснила Яцик.

Своєю чергою, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський впевнений, що перевірки точно будуть превентивним заходом для того, щоби унеможливити порушення прав людини у будь-яких ТЦК.

"Перевірки ТЦК, які були ініційовані Міноборони, це дуже запізніле рішення, яке мало відбутися набагато раніше. Наразі ситуація виглядає так, що ТЦК як структура вже дискредитована й такі перевірки не призведуть до суттєвого покращення ситуації", – вважає голова Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод військовослужбовців, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

ТЦК треба перевести з МО до міськрад

Сьогоднішній поточний формат управління, за словами Фріз, не просто має вади, він має вже шалений негатив, який в тому числі відображається на всіх військовослужбовцях. Останнє нардепка вважає абсолютно неприпустимим, тим більше під час війни.

"Я стою на позиції, що точкова реформа ТЦК не призведе ні до чого. Від зміни вивіски, якщо цей орган буде залишатися в підпорядкуванні Генерального штабу, а до того командування Сухопутних військ, він все одно буде давати збої, тому що військова організація – це вертикальне управління", – каже вона.

В такому разі ТЦК будуть намагатися виконати спущений з Генерального штабу план мобілізації, попри порушення прав громадян.

Ірина Фріз

На її думку, ТЦК мають бути виведені з-під підпорядкування МО та зроблені як цивільні відділи або підрозділи в органах місцевого самоврядування. Тоді саме ці органи мають нести відповідальність за оповіщення повною мірою і за вручення повісток для того, щоб це не перекладалося виключно на військових.

Військові мають в навчальних центрах вже безпосередньо всіх, хто був мобілізований, якісно навчити, дати можливість зрозуміти правила поведінки на лінії бойового зіткнення, здобути, якщо потрібно, нові навички або опанувати нові професії, як-от оператори дронів тощо. І після того вже розподілятися безпосередньо в роди та сили військ.

Колега Фріз по фракції Олексій Гончаренко вважає, що ТЦК треба замінити на систему цивільного рекрутингу шляхом створення прийнятних та ясних умов служби. "Необхідно вже зараз розібратися зі строками служби, зарплатами військових та відстрочками після демобілізації", – наголосив він.

Олексій Гончаренко

Працівників ТЦК – на фронт?

Яцик вважає, що потрібен системний підхід щодо передачі певних функцій щодо порушників порядку мобілізації поліції, і розвантаження ТЦК в частині передачі функцій обліку. З придатних військовослужбовців ТЦК можна сформувати повноцінні військові підрозділи та відправляти їх на фронт.

Розподілення функцій ТЦК, яке розірве замкнений цикл, одночасно розв'яже проблеми корупції, порушення прав людини та зробить механізм мобілізації ефективним. "Тому що фактично тих топкорупціонерів ТЦК лише переміщують з різних областей, але в межах посад, оскільки вони корисні", – каже нардепка.

Вона нагадала, що щодо поліції у нас є кримінальна відповідальність за перевищення службових повноважень, застосування сили під час мобілізації або інших примусових заходів. Водночас щодо ТЦК "ми так і не народили цей законопроєкт", а саме ці речі відбуваються під час бусифікації.

Юлія Яцик

Правоохоронці не горять бажанням брати участь у мобілізації.

"Їм значно легше займатися спортивною риболовлею, впіймали ухилянта якогось, показали йому його в розшуку, "обілетили" та відпустили. А у ТЦК-шників є показники мобілізації, які вони повинні виконувати", – розповідає Яцик.

За її словами, зараз поліція акцентує, що це не їхня функція. Тож які до них можуть бути питання?

"Тут вже, знаєте, на двох стільцях не всидиш. Тут потрібно або буде виконувати функції, які їм передала держава, або звільнятися з поліції", – резюмувала вона.

Що відомо про строки запровадження змін

Веніславський стверджує, що про реформу говорити рано, тому що ніхто не бачив змісту конкретних пропозицій Міністерства оборони. Обговорювати суспільно чутливі речі, не маючи конкретики, на його думку, неправильно.

"Дочекаємося, що саме бачить як реформування Міністерство оборони. Тоді будемо дискутувати, чи це доцільно, чи недоцільно робити в умовах воєнного стану. Я не хочу коментувати слова, які не підкріплені на цей час жодними пропозиціями нормативно-правових актів, проєктів", – сказав нардеп.

Федір Веніславський

Він додав, що посадовці говорять дуже цікаві речі, які потім навряд чи будуть реалізовані в процесі реформування.

Водночас парламентар зазначив, що після того, як буде запущена експериментальна реформа проходження військової служби, наступним кроком стане напрацювання проєктів про удосконалення діяльності ТЦК і СП.

"Тому очікуємо. Я думаю, що є шанс влітку дочекатися", – підсумував Веніславський.

Нагадаємо, в Україні змінили правила грошового забезпечення військових, спецпризначенців та інших складових Сил оборони. Також плануються й інші зміни, які зокрема стосуватимуться підходів до мобілізації та рекрутингу іноземців.