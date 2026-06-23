Военных ТЦК на фронт, а функции — полиции? В Раде объяснили, как планируют реформировать систему

Военные должны в соответствующих центрах обучать уже мобилизованных

После резонансного дела мобилизованного с инвалидностью из-за психического расстройства Богдана Кошеля, приговоренного к пожизненному за убийство двух военных, в Министерстве обороны Украины решили проверить все ТЦК. Также не первый день идут разговоры о реформе этого органа.

Народные избранники рассказали "Телеграфу", будет ли польза от этих проверок, чего ждать от реформы и когда.

Есть ли смысл в анонсированных проверках

Член комитета ВР по национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз и член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, народный депутат Юлия Яцик, согласны с тем, что ранее служебные проверки ТЦК ничего не меняли.

Нардепы считают, что эти меры будут иметь смысл, если их следствием будет поддержка реформы мобилизации и предотвращение повторения позорных случаев нарушения прав военнообязанных в будущем.

"Если не меняют даже уголовные производства, аресты, содержание под стражей и наложение арестов на имущество топ-чиновников ТЦК, топ-военнослужащих, то что может изменить служебная проверка, следствием которой по меньшей мере может быть напоминание об обязанностях военной службы, а самое тяжелое наказание – это строгий выговор. Это ни о чем", — пояснила Яцик.

В свою очередь, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский уверен, что проверки точно будут превентивной мерой для того, чтобы сделать невозможным нарушение прав человека в любых ТЦК.

"Проверки ТЦК, которые были инициированы Минобороны, это очень запоздавшее решение, которое должно было состояться гораздо раньше. Сейчас ситуация выглядит так, что ТЦК как структура уже дискредитирована и такие проверки не приведут к существенному улучшению ситуации", — считает председатель временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод военнослужащих, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

ТЦК нужно перевести с МО в горсоветы

Сегодняшний текущий формат управления, по словам Фриз, не просто имеет недостатки, он имеет уже сумасшедший негатив, который, в том числе отражается на всех военнослужащих. Последнее нардеп считает совершенно недопустимым, тем более во время войны.

"Я стою на позиции, что точечная реформа ТЦК не приведет ни к чему. От смены вывески, если этот орган будет оставаться в ведении Генерального штаба, а до того командования Сухопутных войск, он все равно будет давать сбои, потому что военная организация – это вертикальное управление", – говорит она.

В таком случае ТЦК постараются выполнить спущенный с Генерального штаба план мобилизации, несмотря на нарушение прав граждан.

Ирина Фриз

По ее мнению, ТЦК должны быть выведены из подчинения МО и сделаны как гражданские отделы или подразделения в органах местного самоуправления. Тогда именно эти органы должны нести ответственность за уведомление в полной мере и за вручение повесток для того, чтобы это не переводилось исключительно на военных.

Военные должны в учебных центрах уже непосредственно всех, кто был мобилизован, качественно научить, дать возможность понять правила поведения на линии боевого столкновения, приобрести, если нужно, новые навыки или овладеть новыми профессиями, такими как операторы дронов и т.д. И после этого уже распределяться непосредственно в роды и силы войск.

Коллега Фриз по фракции Алексей Гончаренко считает, что ТЦК нужно заменить системой гражданского рекрутинга путем создания приемлемых и ясных условий службы. "Необходимо уже сейчас разобраться со сроками службы, зарплатами военных и отсрочками после демобилизации", – подчеркнул он.

Алексей Гончаренко

Работников ТЦК – на фронт?

Яцик считает, что нужен системный подход по передаче определенных функций в отношении нарушителей порядка мобилизации полиции и разгрузке ТЦК в части передачи функций учета. Из годных военнослужащих ТЦК можно сформировать полноценные военные подразделения и отправлять их на фронт.

Распределение функций ТЦК, которое разорвет замкнутый цикл, одновременно решит проблемы коррупции, нарушения прав человека и сделает механизм мобилизации эффективным. "Потому что фактически этих топ-коррупционеров ТЦК только перемещают из разных областей, но в пределах должностей, поскольку они полезны", – говорит нардеп.

Она напомнила, что в отношении полиции у нас есть уголовная ответственность за превышение служебных полномочий, применение силы во время мобилизации или других принудительных мер. В то же время, в отношении ТЦК "мы так и не родили этот законопроект", а именно эти вещи происходят во время бусификации.

Юлия Яцик

Правоохранители не горят желанием участвовать в мобилизации.

"Им значительно легче заниматься спортивной рыбалкой, поймали уклониста какого-то, показали ему его в розыске, "обилетили" и отпустили. А у ТЦК-шников есть показатели мобилизации, которые они должны выполнять", – рассказывает Яцик.

По ее словам, сейчас полиция акцентирует внимание на том, что это не их функция. Так какие же к ним могут быть вопросы?

"Здесь уж, знаете, на двух стульях не усидишь. Здесь нужно либо будет выполнять функции, которые им передало государство, либо увольняться из полиции ", – резюмировала она.

Что известно о сроках введения изменений

Вениславский утверждает, что о реформе говорить рано, потому что никто не видел содержания конкретных предложений Министерства обороны. Обсуждать общественно чувствительные вещи, не имея конкретики, по его мнению, неправильно.

"Дождемся, что именно видит как реформирование Министерство обороны. Тогда будем дискутировать, целесообразно ли это или нецелесообразно делать в условиях военного положения. Я не хочу комментировать слова, которые не подкреплены на данный момент никакими предложениями нормативно-правовых актов, проектов", — сказал нардеп.

Федор Вениславский

Он добавил, что чиновники говорят очень интересные вещи, которые потом вряд ли будут реализованы в процессе реформирования.

В то же время парламентарий отметил, что после того, как будет запущена экспериментальная реформа прохождения военной службы, следующим шагом станет наработка проектов по усовершенствованию деятельности ТЦК и СП.

"Поэтому ожидаем. Я думаю, что есть шанс летом дождаться ", – подытожил Вениславский.

Напомним, в Украине изменили правила денежного довольствия военных, спецназовцев и других составляющих Сил обороны. Также планируются и другие изменения, в частности, касающиеся подходов к мобилизации и рекрутингу иностранцев.