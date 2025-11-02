"Вся Росія з тобою": дружина Пєскова підтримала фаворитку Путіна

Фігуристка незабаром зможе виступати на офіційних турнірах

Відома російська фігуристка Каміла Валієва готується до повернення на лід. Спортсменка, яка перебуває під заступництвом голови Кремля Володимира Путіна, напередодні виступила у льодовому шоу олімпійської чемпіонки з фігурного катання, дружини прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Тетяни Навки.

Що потрібно знати

Валієва виступила на шоу Навки

Тетяна заявила, що вся Росія допоможе здійснити мрію юної фігуристки

Строк дискваліфікації Каміли добігає кінця

У суботу, 1 листопада, Валієва виступила у льодовому шоу Навки "Лебедине озеро", де виконала роль Оділлії (Чорного лебедя). Після виступу Навка побажала Камілі успіху, додавши, що вся Росія допоможе здійснити її мрії, передає ТАСС.

Камілочка — ти неймовірний талант. Ми всі тобі бажаємо успіхів, удачі. Тут із нами Світлана Соколовська, у якої тренується Каміла. Ми бажаємо їм, чудовій команді, успіхів, і щоб Каміла здійснила ту мрію, яку вона мітила все життя. Виходить, разом із нею до цієї мрії йде вся наша країна. Тетяна Навка

Тетяна Навка та Дмитро Пєсков

У мережі нагадали Навці, що вона, як і її чоловік, не мають права говорити за всю країну.

Нагадаємо, Валієва прославилася на весь світ через допінг-скандал на Олімпіаді у Пекіні. В організмі спортсменки виявили заборонений триметазидин. Після кількох років судових процесів росіянку офіційно визнали винною в порушенні допінг-правил, через що РФ втратила "золото" в командному турнірі з фігурного катання на Іграх-2022. До речі, у грудні 2025 року закінчується термін дискваліфікації Валієвої.

Виступ Валієвої на ОІ-2022 у Китаї

Після Олімпіади-2022 Путін провів зустріч із російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що президент РФ подарував Камілі шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою Путіна. Кремль підтримував Валієву інформаційно, і справа дійшла до абсурду, адже допінгістка стала національним героєм у Росії. Фігуристка сиділа поруч із Путіним на церемонії відкриття "Ігор майбутнього", а в Кремлі визнали, що президент РФ особисто підтримує спортсменку. Каміла у відповідь підтримала Путіна на президентських виборах, після чого в неї з’явилося власне шоу на головному каналі Росії.