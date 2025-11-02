"Вся Росія з тобою": дружина Пєскова підтримала фаворитку Путіна
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Фігуристка незабаром зможе виступати на офіційних турнірах
Відома російська фігуристка Каміла Валієва готується до повернення на лід. Спортсменка, яка перебуває під заступництвом голови Кремля Володимира Путіна, напередодні виступила у льодовому шоу олімпійської чемпіонки з фігурного катання, дружини прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Тетяни Навки.
Що потрібно знати
- Валієва виступила на шоу Навки
- Тетяна заявила, що вся Росія допоможе здійснити мрію юної фігуристки
- Строк дискваліфікації Каміли добігає кінця
У суботу, 1 листопада, Валієва виступила у льодовому шоу Навки "Лебедине озеро", де виконала роль Оділлії (Чорного лебедя). Після виступу Навка побажала Камілі успіху, додавши, що вся Росія допоможе здійснити її мрії, передає ТАСС.
Камілочка — ти неймовірний талант. Ми всі тобі бажаємо успіхів, удачі. Тут із нами Світлана Соколовська, у якої тренується Каміла. Ми бажаємо їм, чудовій команді, успіхів, і щоб Каміла здійснила ту мрію, яку вона мітила все життя. Виходить, разом із нею до цієї мрії йде вся наша країна.
У мережі нагадали Навці, що вона, як і її чоловік, не мають права говорити за всю країну.
Нагадаємо, Валієва прославилася на весь світ через допінг-скандал на Олімпіаді у Пекіні. В організмі спортсменки виявили заборонений триметазидин. Після кількох років судових процесів росіянку офіційно визнали винною в порушенні допінг-правил, через що РФ втратила "золото" в командному турнірі з фігурного катання на Іграх-2022. До речі, у грудні 2025 року закінчується термін дискваліфікації Валієвої.
Після Олімпіади-2022 Путін провів зустріч із російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що президент РФ подарував Камілі шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою Путіна. Кремль підтримував Валієву інформаційно, і справа дійшла до абсурду, адже допінгістка стала національним героєм у Росії. Фігуристка сиділа поруч із Путіним на церемонії відкриття "Ігор майбутнього", а в Кремлі визнали, що президент РФ особисто підтримує спортсменку. Каміла у відповідь підтримала Путіна на президентських виборах, після чого в неї з’явилося власне шоу на головному каналі Росії.