Фигуристка вскоре сможет выступать на официальных турнирах

Известная российская фигуристка Камила Валиева готовится к своему возвращению на лед. Спортсменка, которая находится под покровительством главы Кремля Владимира Путина, накануне выступила в ледовом шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию, жены пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяны Навки.

Что нужно знать

Валиева выступила на шоу Навки

Татьяна заявила, что вся Россия поможет осуществить мечту юной фигуристки

Срок дисквалификации Камилы подходит к концу

В субботу, 1 ноября, Валиева выступила в ледовом шоу Навки "Лебединое озеро", где исполнила роль Одиллии (Черного лебедя). После выступления Навка пожелала Камиле удачи, добавив, что вся Россия поможет осуществить ее мечты, передает ТАСС.

Камилочка – ты невероятное талантище. Мы все тебе желаем успехов, удачи. Здесь с нами Светлана Соколовская, у которой тренируется Камила. Мы желаем им, прекрасной команде, удачи, успехов и чтобы Камила осуществила ту мечту, которую она метила всю жизнь. Получается, вместе с ней к этой мечте идет вся наша страна. Татьяна Навка

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

В сети напомнили Навке, что она, как и ее муж, не имеют права говорить за всю страну.

Напомним, Валиева прославилась на весь мир из-за допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. В организме спортсменки обнаружили запрещенный триметазидин. После нескольких лет судебных тяжб россиянка официально была признана виновной в нарушении допинг-правил, из-за чего РФ потеряла "золото" в командном турнире по фигурному катанию на Играх-2022. К слову, в декабре 2025 года истекает срок дисквалификации Валиевой.

Выступление Валиевой на ОИ-2022 в Китае

После Олимпиады-2022 Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что президент РФ подарил Камиле шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой Путина. Кремль поддерживал Валиеву информационно и дело дошло до абсурда, ведь допингистка стала национальным героем в России. Фигуристка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия "Игр будущего", а в Кремле признали, что президент РФ лично поддерживает спортсменку. Камила в ответ поддержала Путина на президентских выборах, после чего у нее появилось собственное шоу на главном канале России.