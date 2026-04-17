Усе на одному деку: соковиті курячі гомілки з ароматною картоплею та овочами (відео)

Смачна та ситна страва

Картопля — один із найуніверсальніших продуктів, з якого можна приготувати десятки страв: від пюре та запечених шматочків до ароматних тушкованих варіантів у горщиках. У різних кухнях світу її поєднують із м’ясом, овочами та спеціями, створюючи ситні домашні страви з насиченим смаком. Сьогодні пропонується запечена картопля з овочами та курячими гомілками на одному деку — проста, але дуже ароматна страва для щоденного меню. Для найкращого результату важливо обирати молоду або середньоволокнисту картоплю, яка добре тримає форму, а також свіжі курячі гомілки з рівномірним кольором і без надлишку вологи. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

У професійній практиці часто помиляються, нарізаючи овочі занадто дрібно — вони швидко пересихають або перетворюються на пюре, тому оптимально дотримуватися середнього розміру. Спеції можна варіювати: додавати копчену паприку, часник або прованські трави, змінюючи смаковий профіль страви без втрати базової ідеї. За бажанням курячі гомілки можна попередньо замаринувати у йогурті або гірчиці, що зробить м’ясо ще більш ніжним і соковитим.

Як запекти картоплю з гомілками

Інгредієнти:

курячі гомілки — 6-8 шт;

картопля — 800 г;

морква — 1-2 шт;

цибуля — 1 шт;

солодкий перець — 1 шт;

олія — 2-3 ст. л.;

мікс спецій для курки — 1-2 ч. л.;

сіль — за смаком;

Спосіб приготування:

Курячі гомілки змішати зі спеціями, сіллю та олією і залишити для маринування на 10-15 хвилин. Картоплю, моркву, цибулю та солодкий перець нарізати середніми шматками. Викласти овочі на деко, додати олію, сіль і спеції та рівномірно перемішати. Зверху розмістити мариновані курячі гомілки. Запікати у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40 хвилин. Увімкнути режим конвекції на останні 10 хвилин для утворення рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Страву подавати гарячою прямо з дека або порційно, доповнюючи свіжою зеленню та легкими соусами на основі йогурту, часнику чи гірчиці. Добре поєднується з маринованими овочами, салатами зі свіжої капусти або огірків, які додають свіжості та балансують ситність страви. Для більш святкової подачі можна додати зерна граната або трохи тертого твердого сиру, що підкреслить аромат запечених овочів. Також страва гармонійно смакує з домашнім хлібом або грінками.

Цей рецепт поєднує простоту приготування та насичений домашній смак, що робить його універсальним варіантом як для буденного, так і для сімейного столу. Завдяки можливості змінювати овочі та спеції страва легко адаптується під сезонні продукти та особисті вподобання.