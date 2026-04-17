Все на одном противне: сочные куриные голени с ароматным картофелем и овощами (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Картофель – один из самых универсальных продуктов, из которого можно приготовить десятки блюд: от пюре и запеченных кусочков до ароматных тушеных вариантов в горшках. В разных кухнях мира она сочетается с мясом, овощами и специями, создавая сытные домашние блюда с насыщенным вкусом. Сегодня предлагается запеченный картофель с овощами и куриными голеньми на одном противне – простое, но очень ароматное блюдо для ежедневного меню. Для наилучшего результата важно выбирать молодой или средневолокнистый картофель, хорошо держащий форму, а также свежие куриные голени с равномерным цветом и без избытка влаги. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

В профессиональной практике часто ошибаются, нарезая овощи слишком мелко – они быстро пересыхают или превращаются в пюре, поэтому оптимально придерживаться среднего размера. Специи можно варьировать: добавлять копченую паприку, чеснок или прованские травы, меняя вкусовой профиль блюда без потери базовой идеи. По желанию куриные голени можно предварительно замариновать в йогурте или горчице, что сделает мясо еще более нежным и сочным.

Как запечь картошку с голеньми

Ингредиенты:

куриные голени – 6-8 шт.;

картофель – 800 г;

морковь — 1-2 шт.;

лук – 1 шт;

сладкий перец — 1 шт.;

масло — 2-3 ст. л.;

микс специй для курицы – 1-2 ч. л.;

соль – по вкусу;

Способ приготовления:

Куриные голени смешать со специями, солью и растительным маслом и оставить для маринования на 10-15 минут. Картофель, морковь, лук и сладкий перец порезать средними кусками. Выложить овощи на противень, добавить растительное масло, соль и специи и равномерно перемешать. Сверху разместить маринованные куриные голени. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут. Включите режим конвекции на последние 10 минут для образования румяной корочки.

Как и с чем подавать

Блюдо подавать горячей прямо из противня или порционно, дополняя свежей зеленью и легкими соусами на основе йогурта, чеснока или горчицы. Хорошо сочетается с маринованными овощами, салатами из свежей капусты или огурцов, которые придают свежесть и балансируют сытность блюда. Для более праздничной подачи можно добавить зерна граната или немного тертого сыра, что подчеркнет аромат запеченных овощей. Также блюдо гармонично подходит с домашним хлебом или гренками.

Этот рецепт сочетает простоту приготовления и насыщенный домашний вкус, что делает его универсальным вариантом как для обыденного, так и семейного стола. Благодаря возможности менять овощи и специи, блюдо легко адаптируется под сезонные продукты и личные предпочтения.