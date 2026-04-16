Ранок стане найсмачнішим: ці пухкі панкейки зникають миттєво (відео)

На сніданок можна приготувати безліч варіантів страв, зокрема солоні кекси з сиром, зеленню або овочами, які чудово смакують як у теплому, так і в холодному вигляді. Такі страви дозволяють швидко урізноманітнити ранкове меню та зробити його більш ситним і збалансованим. Однак сьогодні ми пропонуємо класичний варіант солодкого сніданку, який подобається і дорослим, і дітям. Йдеться про ніжні та пухкі панкейки, що завжди виходять вдалими. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook.with.yuliaa".

Панкейки — це класичний варіант швидкого сніданку, який походить із американської кухні та давно став популярним у всьому світі завдяки своїй простоті та ніжній текстурі. Їх цінують за універсальність: одна й та сама основа може давати як пишні, так і більш тонкі та м’які варіанти залежно від техніки приготування. Головний секрет успіху полягає у правильному балансі сухих і рідких інгредієнтів та мінімальному перемішуванні тіста. Надмірне вимішування — найпоширеніша помилка, через яку панкейки втрачають свою повітряність.

Для приготування варто обирати молоко середньої жирності, оскільки воно забезпечує ніжну структуру тіста без зайвої щільності. Борошно бажано використовувати пшеничне вищого ґатунку, обов’язково просіяне — це насичує його повітрям і допомагає уникнути грудочок. Яйце має бути свіжим, кімнатної температури, адже холодні інгредієнти можуть погіршити підйом тіста. Як альтернативу молоку можна використовувати кефір або рослинні напої, а цукор легко замінити на мед або сироп за бажанням.

Як приготувати пухкі панкейки

Інгредієнти:

молоко – 200 мл;

яйце – 1 шт.;

цукор – 3 ст. л.;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

розпушувач – 1 ч. л.;

борошно – 200 г;

Спосіб приготування:

До молока додати яйце, цукор та ванільний цукор і злегка перемішати до однорідності. Додати просіяне борошно та розпушувач і обережно розмішати до консистенції густої сметани без надмірного вимішування. Розігріти суху сковороду та викладати тісто невеликими порціями. Обсмажувати з обох боків до золотистого кольору на середньому вогні.

Як і з чим подавати

Панкейки найкраще смакують теплими, з медом, кленовим сиропом або згущеним молоком. Для більш насиченого смаку їх можна подавати зі свіжими ягодами, бананом або карамелізованими фруктами. Як варіант, доречно додати вершковий сир або йогуртовий соус, а також посипати цукровою пудрою чи горіхами для текстури. Добре поєднуються з кавою або чаєм як частина сніданку.

Панкейки — це простий рецепт, який легко адаптується під різні смаки та інгредієнти, зберігаючи при цьому свою ніжність і повітряну структуру. Правильна техніка приготування дозволяє отримати стабільно ідеальний результат навіть без кулінарного досвіду.