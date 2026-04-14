Ймовірно, ви робили це неправильно: при якій температурі запікати м'ясо

Багато хто звик запікати м’ясо при високих температурах, вважаючи, що так воно приготується швидше та матиме більш апетитну скоринку.

Однак кулінарна практика та базові процеси, що відбуваються в білкових структурах м'яса, свідчать про інше.

Фахівці з кулінарії наголошують: оптимальна температура для запікання великих шматків м’яса часто становить близько 160°C. Саме за таких умов відбувається поступовий розпад колагену — білка, що відповідає за жорсткість м’язових волокон. Під час повільного нагрівання колаген перетворюється на желатин, завдяки чому м’ясо набуває ніжної, соковитої текстури.

Натомість при температурах 200°C і вище ситуація змінюється. Зовнішні шари продукту швидко пересихають і навіть підгорають, тоді як всередині м’ясо може залишатися недостатньо приготованим. У результаті страва втрачає баланс: скоринка є, але соковитість і м’якість — ні.

Саме тому 160°C називають своєрідною "золотою серединою" для запікання великих шматків. Це температура, яка дозволяє рівномірно прогріти продукт, зберегти природні соки та отримати стабільно якісний результат без ризику пересушування.

Таким чином, зміна підходу до температури запікання може суттєво вплинути на підсумкову якість страви. І, ймовірно, саме тут криється причина, чому домашнє м’ясо часто поступається ресторанному — справа не в рецептах, а в термічному режимі.