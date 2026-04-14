Вероятно, вы делали это неправильно: при какой температуре запекать мясо

Мария Швец
Запеченное мясо. Фото instagram.com

Многие привыкли запекать мясо при высоких температурах, считая, что так оно приготовится быстрее и будет иметь более аппетитную корочку.

Однако кулинарная практика и происходящие в белковых структурах мяса базовые процессы свидетельствуют о другом. Об этом сообщают на threads-странице "culinary_academy_ua".

Специалисты по кулинарии отмечают: оптимальная температура для запекания больших кусков мяса часто составляет около 160°C. Именно при таких условиях происходит постепенный распад коллагена – белка, отвечающего за жесткость мышечных волокон. Во время медленного нагрева коллаген превращается в желатин, благодаря чему мясо приобретает нежную, сальную текстуру.

При температурах 200°C и выше ситуация меняется. Наружные слои продукта быстро пересыхают и даже подгорают, в то время как внутри мясо может оставаться недостаточно приготовленным. В результате блюдо теряет баланс: корочка есть, но сочность и мягкость нет.

Именно поэтому 160°C называют своеобразной "золотой серединой" для запекания больших кусков. Это температура, позволяющая равномерно прогреть продукт, сохранить природные соки и получить стабильно качественный результат без риска пересушивания.

Таким образом, изменение подхода к температуре запекания может оказать существенное влияние на итоговое качество блюда. И, вероятно, именно здесь кроется причина, почему домашнее мясо часто уступает ресторанному – дело не в рецептах, а в термическом режиме.

