Паска з 50-річною історією: бабусин рецепт, який не підводить (відео)

Випічка з глибоким смаком

Незабаром Великдень, і господині вже готуються пекти паски, зокрема дехто обирає ніжну сирну варіацію. Але сьогодні ми пропонуємо звернутися до класики — здобної бабиної паски з багатою текстурою та глибоким смаком, що має понад півстолітню історію. Така паска належить до традиційної української великодньої випічки, де щедра кількість жиру, яєць і цукру символізує достаток і святковість. Щоб результат справді вдався, важливо обирати борошно з високим вмістом білка, свіжі дріжджі та якісне вершкове масло, а також не перевантажити тісто борошном — саме це є найпоширенішою помилкою, яка робить паску важкою замість пухкої. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_foodblog".

Як приготувати бабусину паску

Інгредієнти:

молоко – 1 л;

запара з картоплі – 3 ст. л.;

дріжджі свіжі – 100 г;

масло вершкове – 100 г;

маргарин – 80 г;

олія – 40 мл;

жовтки – 10 шт.;

білки – 5 шт.;

цукор – 750 г;

сіль – дрібка;

родзинки – 200 г;

коньяк або ром (або апельсиновий сік) – 100 мл;

ванільний цукор – 20 г;

борошно – 3200–3500 г.

Спосіб приготування:

Приготувати запару: зварити картоплю у невеликій кількості води, розім’яти до рідкого пюре, додати трохи борошна, перемішати до консистенції тіста на млинці та залишити у теплому місці на ніч. Підігріти частину молока, додати запару, дріжджі та трохи цукру, перемішати й залишити на 30 хвилин до активного бродіння. Додати збиті білки, окремо збиті жовтки, розтоплене масло, маргарин і олію, підсипати трохи борошна до консистенції рідкого тіста та залишити підходити в теплому місці приблизно на 1 годину. Додати цукор, ванільний цукор, сіль, за бажанням ароматизатори або алкоголь із родзинок, поступово ввести просіяне борошно, замішуючи м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук. Дати тісту підійти до збільшення об’єму втричі, обім’яти, після другого підйому додати родзинки, попередньо змішані з борошном. Сформувати паски, викласти у підготовлені форми, дати добре розстоятися 60–90 хвилин. Змастити верх жовтком із молоком, випікати при температурі 180–185 °C близько 45–60 хвилин, за потреби накрити фольгою, щоб уникнути надмірного підрум’янення.

Як і з чим подавати

Паску традиційно подають охолодженою, прикрашеною глазур’ю, цукровою пудрою або декоративною посипкою. Вона добре смакує сама по собі, але також поєднується з вершковим маслом, домашнім сиром або варенням. Для сучасної подачі можна додати крем-сир або легкий цитрусовий соус, який підкреслить солодкість і аромат здоби. Паску часто ставлять у центр святкового столу разом із крашанками, м’ясними стравами та хроном.

Цей рецепт — приклад тієї самої випічки, де важливі не лише пропорції, а й відчуття тіста: воно має бути "живим", м’яким і слухняним. Дотримання температурного режиму, якісні інгредієнти та терпіння під час вистоювання гарантують пухку, ароматну паску, яка довго не черствіє. За бажанням частину маргарину можна замінити вершковим маслом для більш насиченого смаку, а родзинки — цукатами або сушеною журавлиною. Саме такі нюанси дозволяють адаптувати традиційний рецепт під власний смак, не втрачаючи його автентичності.