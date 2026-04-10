Паска з 50-річною історією: бабусин рецепт, який не підводить (відео)
Випічка з глибоким смаком
Незабаром Великдень, і господині вже готуються пекти паски, зокрема дехто обирає ніжну сирну варіацію. Але сьогодні ми пропонуємо звернутися до класики — здобної бабиної паски з багатою текстурою та глибоким смаком, що має понад півстолітню історію. Така паска належить до традиційної української великодньої випічки, де щедра кількість жиру, яєць і цукру символізує достаток і святковість. Щоб результат справді вдався, важливо обирати борошно з високим вмістом білка, свіжі дріжджі та якісне вершкове масло, а також не перевантажити тісто борошном — саме це є найпоширенішою помилкою, яка робить паску важкою замість пухкої. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_foodblog".
Як приготувати бабусину паску
Інгредієнти:
- молоко – 1 л;
- запара з картоплі – 3 ст. л.;
- дріжджі свіжі – 100 г;
- масло вершкове – 100 г;
- маргарин – 80 г;
- олія – 40 мл;
- жовтки – 10 шт.;
- білки – 5 шт.;
- цукор – 750 г;
- сіль – дрібка;
- родзинки – 200 г;
- коньяк або ром (або апельсиновий сік) – 100 мл;
- ванільний цукор – 20 г;
- борошно – 3200–3500 г.
Спосіб приготування:
- Приготувати запару: зварити картоплю у невеликій кількості води, розім’яти до рідкого пюре, додати трохи борошна, перемішати до консистенції тіста на млинці та залишити у теплому місці на ніч.
- Підігріти частину молока, додати запару, дріжджі та трохи цукру, перемішати й залишити на 30 хвилин до активного бродіння.
- Додати збиті білки, окремо збиті жовтки, розтоплене масло, маргарин і олію, підсипати трохи борошна до консистенції рідкого тіста та залишити підходити в теплому місці приблизно на 1 годину.
- Додати цукор, ванільний цукор, сіль, за бажанням ароматизатори або алкоголь із родзинок, поступово ввести просіяне борошно, замішуючи м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук.
- Дати тісту підійти до збільшення об’єму втричі, обім’яти, після другого підйому додати родзинки, попередньо змішані з борошном.
- Сформувати паски, викласти у підготовлені форми, дати добре розстоятися 60–90 хвилин.
- Змастити верх жовтком із молоком, випікати при температурі 180–185 °C близько 45–60 хвилин, за потреби накрити фольгою, щоб уникнути надмірного підрум’янення.
Як і з чим подавати
Паску традиційно подають охолодженою, прикрашеною глазур’ю, цукровою пудрою або декоративною посипкою. Вона добре смакує сама по собі, але також поєднується з вершковим маслом, домашнім сиром або варенням. Для сучасної подачі можна додати крем-сир або легкий цитрусовий соус, який підкреслить солодкість і аромат здоби. Паску часто ставлять у центр святкового столу разом із крашанками, м’ясними стравами та хроном.
Цей рецепт — приклад тієї самої випічки, де важливі не лише пропорції, а й відчуття тіста: воно має бути "живим", м’яким і слухняним. Дотримання температурного режиму, якісні інгредієнти та терпіння під час вистоювання гарантують пухку, ароматну паску, яка довго не черствіє. За бажанням частину маргарину можна замінити вершковим маслом для більш насиченого смаку, а родзинки — цукатами або сушеною журавлиною. Саме такі нюанси дозволяють адаптувати традиційний рецепт під власний смак, не втрачаючи його автентичності.